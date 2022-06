Galilea Montijo celebra su cumpleaños 49 con luciendo vestido con transparencias.

La conductora de televisión Galilea Montijo cumplió 49 años de edad este domingo 5 de junio, pero la celebración la tuvo el día sábado, en donde utilizó un icónico vestido verde con transparencias, atuendo que presumió vía redes sociales a través de un video en Instagram en el que sale cantando y bailando.

“La Gali”, quien ha tenido festejos durante toda la semana, celebró su cumpleaños echando la casa por la ventana este sábado y prueba de ello fue el video que subió a sus redes sociales, en donde no únicamente aparece bailando y cantando, también disfruta de una copa de vino, mientras que la jovialidad de sus casi 50 años la hacían disfrutar del momento.

La hermosa Galilea Montijo es una de las conductoras más respetadas de México y también es una de las más queridas, por su talento y carisma, pero en redes sociales es todo un ícono de la moda, ya que siempre viste con lo mejor y tiene un gusto bastante refinado

Celebridades felicitan a Galilea Montijo por su cumpleaños

A las pocas horas que Galilea Montijo subió el video en su cuenta de Instagram, otras celebridades como Maribel Guardia, Andrea Legarreta, Alicia Machado, Lili Estefan y hasta Martha Carrillo le desearon un feliz cumpleaños, quienes además le expresaron su cariño y sus buenos deseos para este nuevo año que inicia.

En tanto, la conductora del programa Hoy deja ver su escultural figura que muchas mujeres envidian, pues a sus 49 años sus curvas lucen como las de alguien mucho más joven. Según con lo indicado en sus redes, al parecer festejó su cumpleaños en Acapulco, Guerrero, aunque es probable que estuviera en compañía de su familia y seres queridos.

Galilea también festejó su cumpleaños en "Hoy"

En la emisión del viernes del programa Hoy, donde es una de las estelares, la nacida en Guadalajara festejó su cumple 49 con sus compañeras y compañeros, entre ellas Tania Rincón y Andrea Legarreta; también varios famosos le bailaron a Galilea Montijo con un cachondo baile para luego terminar conmovida hasta las lágrimas.

“Gracias, los amo. No tienen idea lo agradecida que he estado últimamente, casi a la mitad de mi vida… Las cosas que uno aprende y lo más importante es que la vida te puede revolcar, dar muchas vueltas, cuando crees que has aprendido todo te da unos sentones. Uno se da cuenta que lo más importante es la salud, el amor de la familia, mis hijos y los amigos. Después de eso que el mundo ruede”, comentó al borde de las lágrimas.

