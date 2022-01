Galilea Montijo asegura que no conoce a Carmen Muñoz; se la topa en Hoy

Tras asegurar que no la conocía, ambas posaron juntas en una foto para Instagram.

Galilea Montijo sigue dando de que hablar en las redes sociales y no precisamente por sus supuestos nexos con el narcotráfico mexicano, sino por haber dado polémicas declaraciones al respecto de Carmen Muñoz, quien se acaba de integrar a las filas de Televisa luego de tener un exitoso paso por TV Azteca.

La conductora aseguró a la prensa que no conoce a la ex estrella del Ajusco: “¿Muñoz o Armendariz? Cuando me preguntan a mí de otros compañeros que no ubico, porque van a decir que ‘que payasa esta que no ve a los de Venga La…’. No los veo, no ubico a nadie, más que a las que quienes ya saben que son mis amigas… Te lo juro que no sé quién es”.

Asimismo, la esposa de Fernando Reina dejó en claro que no le molestaría en lo absoluto verla trabajando dentro de la empresa: “Nosotros no tenemos ningún problema, si hay trabajo aquí, que bueno. Lo que pasa es que hay diferentes formas de llegar en la vida a lugares, hay lugares a donde llegas con la cabeza arriba y hay lugares donde llegas con la cabecita abajo”.

Galilea Montijo recibe duras críticas en Instagram

Las conductoras presumieron su encuentro en redes sociales y terminaron recibiendo críticas.

El pasado 6 de enero te dimos a conocer que Carmen Muñoz llegó a ‘Hoy’ como conductora invitada, lo cual desató todo tipo de reacciones en redes sociales. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que ella compartió una fotografía junto a Galilea Montijo en su cuenta de Instagram, provocando que surgieran duras críticas en contra de su compañera.

“Que bonito le callaron la boca a Gali”, “Solo hace falta mirarle la cara para entender su desagrado”, “No que no la conocías, pecas de imprudente”, “Pobre Carmen, llegó a un nido de víboras” y “Carmen es el ejemplo perfecto de que Hoy necesita renovarse y decirle adiós a ciertas conductoras, ojalá se quedé” son algunas críticas que se leen en redes sociales.

¿Por qué renunció Carmen Muñoz a TV Azteca?

La conductora regresó a los foros de Televisa tras 16 años de ausencia y un exitoso periodo en TV Azteca.

Tal y como te informó La Verdad Noticias, Carmen Muñoz preocupó a sus fans al desaparecer de Al Extremo. Días más tarde se confirmaría su salida de TV Azteca y comenzarían rumores de un regreso a Televisa, mismos que terminaron siendo ciertos. Al respecto del tema, la conductora aseguró que no renovó contrato con la televisora del Ajusco debido a que las condiciones no eran lo que ella necesitaba y que quería pasar más tiempo con su familia.

