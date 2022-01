Galilea Montijo asegura "estar en paz" pese a polémicas pasadas

Galilea Montijo habló ante los medios de comunicación sobre sus planes para este 2022 y en cómo los escándalos la han traído en tema de conversación en redes sociales, asegurando que todo ello lo ha dejado atrás.

La famosa conductora también habló sobre la posibilidad de que Carmen Muñoz se sume al “Programa Hoy”, adelantando que pronto acudirá como estrella invitada para hablar contar sus planes en Televisa.

Asimismo adelantó que sus ausencias en el matutino “Hoy” fueron por motivos de trabajo, negando una vez más su salida del espacio más popular en la televisión mexicana.

La conductora habló sobre cómo recibió el Año Nuevo con su familia y sobretodo lo tranquila que se siente tras “superar” las polémicas que en 2021 le causaron mucho daño.

“Me he dado cuenta de tanto cariño y eso no tengo como agredecerlo, lo malo ya fue y como se los dije no vuelvo a hablar del tema, no voy a decir nada, no me interesa” aseguró Gali.