Galilea Montijo arremete contra empresa que usa su imagen en Instagram

Galilea Montijo reveló que una empresa que vende productos para bajar de peso usa su imagen para lucrar con ella en redes sociales, por lo que la conductora se mostró indignada y declaró que está fuera del uso de esas gráficas.

La conductora confesó que su estilizado cuerpo se lo debe a una alimentación sana así como a su disciplina con el ejercicio, por lo que se declaró descontenta y dejó en evidencia a la empresa que usa su imagen para 'engañar' a la gente.

Fue mediante su cuenta personal de Instagram que Galilea Montijo denunció a la empresa que vende productos presuntamente para bajar de peso “¡Qué poca de esta empresa que las engaña para vender!”, compartió la conductora a sus seguidores avisándoles de la situación.

La conductora escribió "No las uso, no las recomiendo, nunca he trabajado con ellos, ¡no se dejen engañar!”, Galilea Montijo también compartió “Qué fraude de esta empresa y su publicidad barata, que no les mientan”.

En el clip en donde Galilea Montijo manifiesta su enojo, reveló los métodos que usa para mantener su su estilizada figura. “Voy con un bariatra, hace años que me cambió la vida, me enseñó a comer bien, hago mucho ejercicio y de verdad, no crean a esta gente mentirosa…” por lo que advirtió “Si les pasa algo me voy a sentir muy mal, a parte han de ser malísimas porque lo hacen a base de mentiras… ¡no crean nada!”.