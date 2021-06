Galilea Montijo arremete contra Sebastián Rulli por opinar de “Influencers vendidos”

Como es bien sabido, el actor Sebastian Rulli es de origen argentino, sin embargo, lleva más de 20 años viviendo en México, lo que le ha hecho entender la situación política del país, sin embargo, parece que esto no es suficiente para Galilea Montijo.

Y es que la conductora del Programa Hoy fue entrevistada por diversos medios sobre la opinión que le merece el tema de los influencers vendidos, y aseguró que cada quien es responsable de sus palabras.

Sin embargo, cuando la conductora de Televisa, Galilea Montijo, fue cuestionada sobre las declaraciones de Sebastián Rulli, la famosa dio unas palabras que fueron catalogadas como “Discriminación” por algunos internautas, al desacredita la opinión del actor por no ser mexicano.

Así fue la respuesta de Rulli

¿Cuáles fueron las declaraciones de Sebastián Rulli?

En un video a través de su cuenta oficial de Instagram, el novio de Angelique Boyer dijo que la dignidad no tiene precio, declaraciones que al parecer no le fueron válidas a Galilea, quien dijo que ella no iría a argentina a opinar de la política de su país.

“Yo adoro a Sebastián, es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo” dijo la conductora.

Tras sus declaraciones, el actor de Teresa no se quedó callado, y dijo que lamenta la dura y triste realidad, creyendo que, en caso de que se lo hubieran ofrecido, probablemente Montijo hubiera aceptado el dinero.

“La respuesta habla por sí sola. El que defiende lo indefendible es porque hubiera hecho lo mismo ante un ofrecimiento igual. Gracias querido @edendorantes1 por exponer tan claro esto", dijo.

¿Crees que Galilea Montijo cometió un error al decir que Sebastián Rulli no debe opinar?

