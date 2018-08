Galilea Montijo arremete contra Douglas Martin, ex de Yanet García

La polémica conductora Galilea Montijo puso caras de fuchi al saber que la guapa chica del clima del Programa Hoy, Yanet García volverá con su ex Douglas Martin; esto logró verse durante la transmisión del programa.

Todo inició en la ruleta esotérica, cuando Mhoni Vidente dio las predicciones de la semana y al finalizarlas, Paul Stanley se acercó a que le leyeran las cartas y quién no pudo faltar fue la guapa Yanet García quién también estuvo al pie de la mesa para que Mhoni Vidente le leyera las cartas, la primera que sacó fue de tristeza y la segunda reveló que tendrá novio en los próximos días.

Ya vas a traer novio te faltan unos 40 - 45 días pero el hombre viene de fuera, ¡es tu ex! ¡vas a regresar con él!

En ese momento, Galilea asimiló lo que se había dicho y de inmediato puso una cara que no cabía dentro de ella, por lo que su desprecio hacia el gammer se hizo notar en televisión nacional.

Además, le dijo a Yanet García que no volviera con él y en diversas ocasiones tiró indirectas:

- ¡Ay no! Ay no, porque está muy ocupado en los videojuegos...

- Con todo esto mija...

- No, no regreses con el ex, eh.

- ¿Verdad que no regrese con el ex?

- Haber, ¿ustedes se ponen a jugar con videojuego o se ponen a jugar con esto?