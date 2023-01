Galilea Montijo apoya a su amiga Inés Gómez Mont ¿Qué dijo?

Para nadie es un secreto que Galilea Montijo e Inés Gómez Mont son amigas muy cercanas, antes y después de los delitos que se le implican a la capitalina.

Tras la noticia falsa sobre la prisión preventiva que ordenaron contra la conductora, la Montijo dejó en claro que la apoya y aún siguen teniendo una relación de amistad.

Incluso en estos momentos de angustia, la tapatía le demostró su apoyo a través de un mensaje de Instagram, en La Verdad Noticias te compartimos todo sobre lo sucedido.

En el mundo del espectáculo, cuando las cosas se ponen feas como en el caso de Inés Gómez Mont, necesitas alianzas importantes como la de Galilea Montijo.

En redes sociales se hizo viral la noticia de que se ordenó la captura de la esposa de Victor Álvarez Puga; lo cual fue desmentido por la misma implicada.

Galilea e Inés se consideran “comadres” y mejores amigas, pero por la situación legal que envuelve a la conductora tuvieron que cortar con todo tipo de comunicación por cuestiones de seguridad.

También como medida como protección para no ser considerada como "cómplice" de los delitos que se le acusan a la mujer y su esposo.

“Es una mujer que yo quiero mucho a ella y a su familia. No tengo nada qué decir porque no ayudo diciendo nada y no sé nada”, destacó Galilea.