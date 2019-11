Galilea Montijo aparece con los labios más grandes ¿se inyectó? (FOTO)

Galilea Montijo es una de las conductoras mexicanas con más seguidores en redes sociales; tan sólo en su cuenta oficial de Instagram tiene 7,1 millones de personas que a diario halagan su trabajo y belleza.

Con tanta popularidad, es ineludible que foto que Galilea Montijo publica es foto que rápidamente se llena de miles de ‘me gusta’ y comentarios en su mayoría positivos hacía la presentadora del matutino HOY.

Prueba de ello son las distintas reacciones que ha desatado una publicación en particular, pues aunque se trata de una imagen tomada en una sesión de fotos profesional, el rostro de Galilea Montijo luce diferente, algo que sus fanáticos notaron al instante y no dudaron en hacérselo saber.

Galilea Montijo aparece con los labios más grandes ¿se inyectó? (FOTO)

En la fotografía se ve a la conductora de Televisa luciendo lo que parece ser un entallado blazer negro, mientras presume de un maquillaje impecable en su bello rostro, además de una larga y ondulada melena que da el toque perfecto a su look seductor.

En la instantánea publicada por la misma Galilea Montijo, la presentadora de televisión sólo se limitó a escribir un pequeño texto, refiriéndose a modo de agradecimiento al gran trabajo que se realizó su staff de trabajo en el photoshoot que le realizaron:

‘‘Equipazo’’.

Galilea Montijo aparece con los labios más grandes ¿se inyectó? (FOTO)

Sin embargo, los comentarios sobre una evidente diferencia en los rasgos de Galilea Montijo no dejaron de aparecer, haciendo referencia a que sus labios se notan más grandes y voluminosos, razón por la que las presunciones sobre un posible procedimiento estético no se hicieron esperar.

Los fans de la guapa tapatía no dudaron en preguntar en diversas versiones si la conductora se había inyectado los labios para cambiar su aspecto; no obstante, Galilea Montijo aún no ha hecho ninguna declaración al respecto.

Cabe destacar que ha tan sólo un par de horas de haber posteado dicha fotografía, la imagen cuenta con más de 70 mil corazones rojos y varios comentarios por parte de sus fieles seguidores.

MIRA LA SENSUAL IMAGEN DE GALILEA MONTIJO

QUIZÁ TE INTERESE: Galilea Montijo toca sus pechos y abre su blusa en candente sesión de fotos (VIDEO)

Únete a nosotros en Instagram