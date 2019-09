Galilea Montijo anuncia la llegada del reality ‘Pequeños Gigantes 2020’

Galilea Montijo clausuró la última emisión del exitoso reality show infantil ‘Pequeños Gigantes’, en mayo del 2019, proyecto en el que estuvo trabajando durante varios meses.

Si recordamos la última transmisión del programa, Galilea Montijo sorprendió a todos los presentes y también a los televidentes debido al atuendo que decidió utilizar para dar paso a la ‘gran final’ de la emisión de los domingos por la noche, en donde uno de los tres equipos finalistas ganaría el premio de $1 millón 200,000 pesos.

La conductora apareció con un vestido negro bastante entallado a su figura, y aunque lucia muy bien, hubo mucha gente no le pareció correcto que en un programa infantil la tapatía decidiera llevar transparencias y un tremendo escote que dejaba al descubierto toda su espalda.

Galilea Montijo anuncia la llegada del reality ‘Pequeños Gigantes 2020’

En realidad esta no fue la primera ocasión en que Galilea Montijo fue criticada por la audiencia de ‘Pequeños Gigantes’, pues desde el día uno se dedicó a utilizar outfits demasiado provocativos, pensando solamente en ella como imagen pública y no en el contexto que tenía el programa, que a final de cuentas era infantil, por lo que los looks de la presentadora resultaban demasiado escandalosos.

Esperemos que Galilea Montijo haya aprendido la lección y ahora lo haga mejor; te decimos esto pues fue ella misma quien a través de su cuenta oficial de Instagram hace apenas unas horas, publicó una imagen anunciando la llegada de ‘Pequeños Gigantes 2020’, causando gran emoción entre sus seguidores.

Galilea Montijo anuncia la llegada del reality ‘Pequeños Gigantes 2020’

En el enorme cartel con el logo del programa, Galilea Montijo escribió un mensaje dedicado para los pequeños del hogar:

“¿Quieres formar parte de #PequeñosGigantes? ¡Te estamos buscando!”

Esto quiere decir que los castings para niños y niñas mexicanos con una edad de entre 4 a 13 años, ya comenzó, por lo que si algún pequeñín está interesado en participar, puede ya comenzar a grabar un video mostrando sus talentos para luego mandarlo a la producción del programa.

MIRA LA PUBLICACIÓN DE GALILEA MONTIJO

QUIZÁ TE INTERESE: Galilea Montijo presume sensuales piernas de infarto (FOTO)

Dale clic en la estrella de google news y síguenos