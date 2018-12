Galilea Montijo acude a Palacio Nacional para asistir a la comida con AMLO

La famosa conductora Galilea Montijo del matutino "Hoy" a través de su cuenta social de Instagram compartió una fotografía junto con personalidades políticas que se encuentran en Palacio Nacional para celebrar a Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República.

En la instantánea que compartió Galilea Montijo, se encuentra acompañada de su esposo Fernando Reina Iglesias y del embajador de Alemania, Peter Tempel.

Este 1 de diciembre representa un comienzo para todos los mexicanos, pues diversos famosos han opinado sobre el próximo gobierno de AMLO.

La actriz mexicana Kate del Castillo durante ua entrevista mencionó:

"Aunque prefiero que me asuste a que estemos como pazguatos, a que volvamos otra vez a tenernos que agachar con seis años más de lo mismo. No, algo que nos despierte y digamos: 'Oh no, te vamos a exigir, te vamos a exigir el doble a ti y a tu partido que llega por primera vez'".