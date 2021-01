Galilea Montijo aclara si es la mejor pagada de Televisa ¡No creerás lo que dijo!

Recientemente a través de La Verdad Noticias nos enteramos que había surgido un fuerte rumor que señalaba a Galilea Montijo como una de las conductoras mejor pagadas de Televisa. Información que ahora ha sido aclarada por la misma conductora.

Pero antes, recordemos que Galilea Montijo se ha consolidado como una de las estrellas más apreciadas y exitosas de la televisión mexicana, siendo uno de sus trabajos más destacados en el Programa Hoy de Televisa.

Por tanto, no sería de extrañarse que esta guapa conductora sea una de las consentidas de la televisora. Un hecho que obviamente podría verse reflejado en su nómina. Pero qué tan cierto es el rumor de que es la mejor pagada.

Mediante una intervención, Galilea Montijo aclaró la situación de sus ganancias en Televisa, asegurando que el dinero que ha logrado es gracias a su trabajo de más de veinte años dentro de la televisora.

Por otro lado, señaló que la cifra que se ha mencionado en los diferentes medios de comunicación respecto a su sueldo es totalmente falsa. Un dato que incluso consideró peligroso por las personas que llegan a creerlo.

“Tú no sabes la cantidad de mensajes que yo tengo de gente que me pide dinero prestado, ¡que a mí me encantaría tener!. Pero no, no es de casa de empeño”