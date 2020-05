Galilea Montijo: ¿Quiénes son sus GUAPOS hijastros?

Galilea Montijo es una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana y s que a través de su participación en el Programa Hoy se ha ganado una tremenda fama que es comprobada por medio de sus redes sociales.

La conductora se casó hace nueve años con el político y empresario Fernando Reina quien era divorciado y con quien tuvo a su hijo mateo, él ya tenía dos hijos Alexis y Claudio con quienes comparten gratos momentos.

Hay que destacar que Los hijastros de Galilea Montijo son producto del matrimonio que tuvo su esposo con Paola Carus con quien tiene una relación cordial convivieron juntas celebrando la primera comunión de los tres menores en el 2019.

Tal parece que Galilea Montijo también quiere mucho a sus hijastros, tanto que se han ido juntos de viaje, como aquella vez en que fueron captados en unos días unos agradables días en Miami, alejados un poco del clima frío de la Ciudad de México y en donde sin duda la conductora demostró ser la mejor madre para los tres chicos.

Se cuenta también que los tres hijos de Fernando Reina se llevan muy bien y se tratan como hermanos, Galilea Montijo no ha hecho distinción en ellos y los considera como sus hijos, además de demostrar ser una persona madura que aunque sea Paola la ex de su esposo eso no la limita a tratarse y convivir.

La felicitación de Galilea a su hijastro

No queda duda de que Galilea Montijo es una mujer de gran corazón, pues a lo largo de su relación con Fernando Reina Iglesias, la presentadora ha dejado en claro que su amor lo entrega en la misma medida a su hijo Mateo, así como a los dos hijos mayores de su esposo, Alexis y Claudio.

Resulta que recientemente la presentadora del Programa Hoy celebró el cumpleaños del mayor de los hermanitos de Mateo por todo lo alto, dejando en claro todo su amor por quien en más de una ocasión ha dicho considera como su hijo.