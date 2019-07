Galilea Montijo HUMILLADA CRUELMENTE por sus compañeros de ‘Hoy’ (VIDEO)

Habitualmente el programa ‘Hoy’ de Televisa, suele ser divertido y relajado. Los conductores han expresado en reiteradas ocasiones llevarse bien entre ellos y así lo reflejan a través de la pantalla chica; no obstante, en algunas ocasiones pueden llevarse demasiado pesado.

La confianza que hay entre los presentadores aveces puede sobrepasar ciertos limites, llegando a molestar a alguno de sus compañeros; tal fue el caso de Galilea Montijo, quien fue humillada cruelmente durante una dinámica de ‘preguntas y respuestas’.

No es la primera vez que Montijo da muestras de ser una mujer poco preparada educacionalmente, ya que en reiteradas ocasiones ha dejado ver su falta de preparación, la cual en vez de agarrar un libro, prefiere compensarla con carisma y talento para la televisión.

Ahora, durante una de las famosas dinámicas que presenta el matutino, la atractiva jalisciense no pudo responder ninguna de las preguntas que le realizaba su amigo Mauricio Mancera.

La dinámica consistía en ponerse debajo de un arco en forma de payaso, en el que en la boca del personaje había un globo lleno de confetis que conforme transcurría el tiempo, se iba inflando hasta que explotaba.

Los conductores se tenían que colocar debajo del globo mientras Mancera les realizaba una pregunta y si contestaban bien podían retirarse, en cambio, si contestaban mal, se les hacían más preguntas hasta que pudieran responder correctamente.

En este caso, en los últimos minutos del juego, Galilea Montijo no tenía ni idea de que contestar a las preguntas que le tocaba; la presentadora se notaba bastante confundida y tartamudeaba, ya que no sabía que decir, convirtiéndose en la comidilla de sus compañeros quienes no paraban de gritarle y burlarse de ella.

El tiempo pasó y el globo hizo explosión, tirando una lluvia de confeti sobre Montijo, denotando que ella había sido la perdedora del día, y ahora, además de sus compañeros de trabajo, los cibernautas se han dado tiempo de opinar al respecto y vaya que ‘le ha llovido sobre mojado’.

