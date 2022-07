Galilea Montijo ¿Cómo enfrenta el paso de la edad?

Galilea Montijo es una famosa conductora mexicana que al parecer no pelea contra su cuerpo ni contra sus arrugas, pues recientemente ha hablado sobre cómo ha enfrentado el paso de la edad.

Resulta que la presentadora habló de cómo ha enfrentado el paso de la edad y sobre todo la menopausia, la cual ha sido una etapa que se le hizo bastante complicada.

En esta ocasión, la bella Galilea Montijo se sinceró acerca de cómo ha sufrido el paso de los años luego de cumplir más de 40, ya que no sólo se hizo presente la menopausia, sino también las marcas de la edad en la piel; sin embargo, aseguró sentirse orgullosa de las arrugas.

¿Cómo enfrenta la edad Galilea Montijo?

Fue durante la más reciente emisión de Netas Divinas, en donde las presentadoras hablaron de los cambios que viven las mujeres con el paso de los años, principalmente después de los 40, cuando existe un cambio hormonal significativo.

Por su parte, Galilea Montijo contó su experiencia con la menopausia, la cual relató que fue bastante complicada, sobre todo porque, al principio, pensó que no estaba pasando por esta etapa todavía.

“(Me fue) muy mal, muy mal. Ya sabes, que si el bochorno, era una cosa de ‘¿por qué me da esto? Seguramente me va a bajar’. Yo me di cuenta de que no, ya no me iba a bajar”, reveló.

Además agregó que todo sucedió cuando perdió la vida la productora Magda Rodríguez y luego le dio COVID-19, por lo que sufrió muchos cambios en ese momento de su vida.

Por si fuera poco, dijo que el estar a punto de cumplir 50 años de edad hizo que su mentalidad cambiara radicalmente, por el hecho de que sintió que se encontraba enfrentando un nuevo reto; sin embargo, actualmente se siente segura de sí misma.

“Ahora que voy casi a los 50, estoy a punto de cumplir 50, lo veo diferente, todo lo veo diferente, hasta los problemas, aunque duelan, los veo diferentes”, dijo.

La conductora se acepta como es

Otra de las cosas que más le generaron inseguridad al llegar a los 40 años fue su físico, ya que se dio cuenta de que su cuerpo había cambiado, pero también logró aceptarse como es.

“Se me hizo una lonjita aquí y dije: ‘Es mi lonja’, y empecé a ya no pelearme con mi cuerpo, mis manchas de paño, son del embarazo, mis cicatrices, todo, es porque es mi vida, dije: ‘¡Qué padre!’, entonces, me empecé a sentir orgullosa de mis arrugas”.

Actualmente la bella Galilea Montijo se siente segura de su cuerpo y acepta cada cambio que ve en él por la edad, dio a conocer que de vez en cuando prefiere ocultar algunas de sus arrugas con filtros.

“Ojo, a mí me gusta retocarlas (las fotos), porque soy muy vanidosa, pero de hace un año para acá, empecé a ver mis fotografías y dije: ‘Si tengo mis rayitas en el cuello las voy a dejar’”, comentó la presentadora de Hoy Galilea Montijo.

A pesar de todos los cambios que vivió la tapatía Galilea Montijo, a lo largo de estos últimos nueve años, aseguró que cuando cumplió los 40 no se sintió desanimada, sino que se dio cuenta de que entraría en una nueva etapa de su vida, lo que no sabía cómo tomar.

