Galán sorprende a Sherlyn en redes sociales ¡con este sorprendente regalo!

Pues no será catorce de febrero pero el amor está por todos lados y Sherlyn nos tiene en vilo pensando sobre la posibilidad de su nuevo querido.

Esta historia empieza, como estas historias comúnmente comienzan, con la publicación de una fotografía en Instagram que causó fuego.

La originaria de Guadalajara mencionó que “qué bonitos los hombres que le ponen a las mujeres sonrisas e ilusiones”, seguido de un “cómo le hacemos para que se reproduzcan y que todas las niñas del mundo tengamos uno así”.

Las especulaciones no se hicieron esperar y los usuarios de la red social empezaron a lanzar sugerencias y posibilidades, empezando por la posibilidad de que haya sido el mismísmo Paco Zea que quiera volver al lado correcto del corazón de la actriz de 32 años.

En otros círculos se mencionó el nombre de Kuno Becker, al cabo de que salieran a flote especulaciones sobre la posibilidad de un romance entre las estrellas.

Sin embargo, Sherlyn desmintió estos rumores a El Universal diciendo: “Nos queremos mucho, estamos trabajando en muchos proyectos juntos, pero no. Somos buenos amigos y ahorita no tengo novio y no tengo tiempo para tener una relación hasta que no esté de lleno en México. Ya habrá tiempo para volver a los temas del amor”.

La misma historia se repitió en sus historias de Instagram donde Sherlyn mencionó que en este momento se encuentra en un momento de mucha felicidad en su vida y por esa razón no necesita de un novio en este momento.

Por lo mientras Sherlyn amasó más de 45,000 likes con su publicación y cuantas reacciones de diversa índole en cosa de un día.