¿Gala Montes le robó el novio a Marimar Vega? La actriz reacciona a los rumores

El día de ayer te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Horacio Pancheri y Marimar Vega terminaron su romance de dos años, ruptura que estuvo envuelta entre rumores que aseguraban que el actor le había sido infiel a su pareja con Gala Montes, pero ella no se quedó callada y en entrevista para el programa ‘Hoy’ se pronunció en contra de estos.

"Sí me molesta, porque son chismes y son mentiras. Al final, te ponen a ti en un lugar que no es" declaró Gala Montes, quien aseguró que ha tratado de llevar su carrera artística lejos de cualquier escándalo, además de que ha tenido una buena enseñanza por parte de su madre.

De igual forma, la actriz, quien compartiera créditos con Horacio Pancheri en la telenovela ‘La Mexicana y El Güero’, aseguró que no tiene la necesidad de estar robándole el novio a nadie, pues por ahora solo desea enfocarse en sus nuevos proyectos, entre los cuales se encuentra su papel protagónico en ‘Diseñando tu amor’, el nuevo melodrama de Televisa.

“A mis 20 años, la verdad no tengo la necesidad de estar robando a nadie. Nada que ver, estoy soltera y muy trabajadora… Estoy enfocada en mi música, en mi nuevo papel que se llama Valentina”, finalizó Gala Montes ante las cámaras del programa ‘Hoy’.

Gala Montes está enfocada en el protagónico de su nueva telenovela en Televisa.

Horacio Pancheri y Marimar Vega terminan su relación

Marimar Vega fue la primera en confirmar que su noviazgo con Horacio Pancheri había terminado, esto a través de una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, la cual acompañó con un mensaje donde revelaba que ahora se enfocaría en procurar lo mejor para su vida.

Horacio Pancheri y Marimar Vega anuncian su separación en redes sociales.

Por su parte, Horacio Pancheri compartió un video donde aseguraba que la ruptura ocurrió por motivos personales y que Gala Montes no está involucrada en ella: “Quiero aclarar que no hay nadie en el medio, no hay una tercera persona que se metió en la relación, como están inventando de Gala. Gala no tuvo nada que ver con esta separación de María y mía”.

