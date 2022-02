Gala Montes en aislamiento, dio positivo a COVID-19 una vez más

A través de sus redes sociales, Gala Montes dio a conocer que dio positivo a COVID-19 por segunda ocasión y preocupó a todos sus fans, pues recordemos que en agosto de 2021, la guapa actriz temió por su vida al contraer el virus por primera vez.

Detalló que dentro de lo que cabe se encuentra bien y detalló que la enfermedad decidió afectar su garganta, pues su voz se escucha claramente ronca, por lo que dijo que la molestia más grande que tiene es en esa parte.

Apenas hace unas semanas dimos a conocer en La Verdad Noticias que la actriz sorprendió con radical cambio de look sin imaginarse que contraería el virus SARS-CoV-2 nuevamente, aunque esta vez, parece que será más sencillo.

Cuando anunció su contagio a través de una fotografía, la influencer de 21 años de edad señaló que desde hace unos días se sentía mal, principalmente con dolor de garganta que empezó siendo muy intenso, y después bajó poco a poco.

“Todas las veces que me ha dado COVID ha sido diferente, esta vez me dio en la garganta y como una gripa fuerte pero nada más, no se me ha ido el gusto”.