Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Bárbara de Regil estaba devastada por la muerte de su perra Nala, quien lamentablemente fue envenenada por descuido de un jardinero. Mientras le daba él último adiós a su mascota en Instagram, la actriz fue atacada por Gala Montes, quien la acusó de ser una persona irresponsable.

Por dicha situación, ambas protagonizaron una discusión en dicha red social, misma que parecía haber llegado a su fin. Sin embargo, Gala aprovechó su paso por la alfombra roja de la entrega Micrófonos de Oro para arremeter nuevamente en contra de su colega y poner en duda su capacidad para cuidar mascotas, además de asegurar que ella ya tiene otro perro.

La protagonista de Rosario Tijeras reveló que su mascota murió envenenada durante una fumigación.

La actriz arremetió en contra de su colega, asegurando que fue una irresponsabilidad suya.

“Yo no estoy buscando hacerme famosa, en primera, si quisiera colgarme de alguien no lo haría de Bárbara de Regil, y como ella dijo, un perro no es un mueble, entonces creo que si un perro no fuera un mueble, pues no vas y lo cambias, y ella ya tiene un perro nuevo”, declaró la actriz, quien hace poco fue acusada de haberle robado el novio a Marimar Vega.

Asegura que Bárbara de Regil solo busca llamar la atención

Asimismo, la hoy protagonista de la telenovela Diseñando tu amor volvió a confrontarla por muerte de su perrita, pues aseguró que no se trató de una negligencia por parte del fumigador, tal y como ella ha señalado: “Yo fumigo mi casa seguido, y mis perros se mantienen en casa por dos días, eso de que la fumigación ‘pet friendly’, eso no existe”.

Finalmente, Gala Montes acusó a la estrella de Rosario Tijeras de aprovecharse de las desgracias ajenas y de ayudar con el único fin de vanagloriarse en redes sociales: “Ella se hace caravana con sombrero ajeno, en las que sube y expone enfermos, eso me parece lo más siniestro, quien ayuda no es ‘me saco una foto dando’, cállate y ayuda”.

¿Quién es Gala Montes?

La actriz comienza a ser reconocida dentro de la televisión mexicana.

De acuerdo a información que circula en Internet, Gala Montes es una actriz y cantante nacida el 4 de abril del 2000 en la Ciudad de México, por lo que ahora tiene 21 años de edad. Inició su carrera artística desde temprana edad y hoy protagoniza Diseñando tu amor, una telenovela de Televisa que busca ser la mejor competencia y desbancar a TV Azteca.

