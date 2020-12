Gal Gadot tuve TREMENDO pleito con Joss Whedon en set de Justice League

Gal Gadot, quien interpreta a Wonder Woman, revela que también tuvo problemas con Joss Whedon en el set de Justice League y que participó en la investigación recientemente concluida sobre el asunto.

El ex cineasta de Marvel se hizo cargo del proyecto conjunto de DCEU después de que el director original, Zack Snyder tuvo que retirarse por una tragedia familiar, de la que puedes conocer los detalles en La Verdad Noticias.

A principios de este año y después de la noticia de que Zack Snyder lanzaría el Snyder Cut de Justice League, el coprotagonista de Gal Gadot, Ray Fisher acusó a Joss Whedon de comportamiento tóxico mientras trabajaba en el proyecto.

Ray Fisher acusa a Joss Whedon de discriminación

El actor dijo además que tanto Geoff Johns como Jon Berg no hicieron nada mientras esto sucedía; en cambio, incluso permitieron la inaceptable actitud de Whedon.

Esto llevó a WarnerMedia a abrir formalmente una investigación sobre estas acusaciones que tomó varios meses y tuvo algunos desarrollos inesperados. Ahora que está hecho, Gadot revela su propia experiencia con Whedon y cómo tuvo en cuenta la investigación.

La experiencia de Gal Gadot con Joss Whedon

Hablando con Los Angeles Times como parte de las rondas de prensa para el próximo lanzamiento de Wonder Woman 1984 en los cines y en HBO Max, Gal Gadot reconoce que ella también tuvo un encuentro feo con Whedon en el set de Justice League.

Pero, a diferencia de los problemas de Ray Fisher, esto se resolvió rápidamente una vez que llevó el asunto a algunos superiores y está satisfecha con las acciones tomadas.

También agrega que no estaba en el lugar cuando las supuestas historias de terror de su coprotagonista tuvieron lugar, por lo que no puede hablar directamente sobre ello. Sin embargo, está feliz de que Ray Fisher esté aclarando el asunto.

“Estoy feliz de que Ray salga y diga su verdad. No estaba allí con los muchachos cuando filmaron con Joss Whedon; tuve mi propia experiencia con él, que no fue la mejor, pero me ocupé de eso allí y cuando sucedió. Se lo llevé a los superiores y ellos se encargaron de ello. Pero estoy feliz de que Ray suba y diga su verdad".

En una entrevista separada con Variety, Gadot revela que estuvo involucrada en la investigación de WarnerMedia con respecto a estas acusaciones contra Whedon mientras trabajaba en Justice League.

Si bien no entró en los detalles de lo que sucedió durante sus conversaciones con ellos, dice que confía en que se hizo de manera justa y completa. "Sé que han hecho una investigación muy exhaustiva, incluso por el tiempo que pasé con ellos", dijo.

Gal Gadot, Ray Fisher y Jason Momoa denuncian maltrato por parte de Joss Whedon

Gal Gadot es el tercer miembro principal del reparto de Justice League en hablar en contra de Whedon. Después de que Fisher inicialmente hizo públicas sus afirmaciones, Jason Momoa, quien interpreta a Aquaman, lo respaldó y reveló que él también sufrió discriminación en el set de la película.

