Gal Gadot, sorprendida por el trato de Joss Whedon en La Liga de la Justicia

Hace unos meses te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Gal Gadot, la actriz que interpreta a Wonder Woman en el Universo Cinematográfico de DC, había sido víctima de maltratos y amenazas por parte del director Joss Whedon durante el rodaje de La Liga de la Justicia. Ahora, ella explica a profundidad el tema en entrevista para la revista Elle.

Recordemos que The Hollywood Reporter reveló en abril pasado que Whedon presionó a la actriz para grabar escenas con las que ella no estaba de acuerdo y que ante su negativa, él la había amenazado con destruir su carrera. De acuerdo a las declaraciones de Gal Gadot, ella tomó acciones de manera inmediata.

La actriz cubrió la portada de la revista Elle, a quien le confesó algunos secretos de su carrera.

“Tomé cartas en el asunto tan pronto como sucedió. Y debo decir que los responsables de Warner Bros. se encargaron de ello. Volviendo a la sensación de rectitud que tengo, te sientes mareada porque no puedes creer lo que te acaban de decir. Y si me lo dice a mí, obviamente también se lo dice a mucha otra gente. Sólo hice lo que sentí que tenía que hacer. Y era decirle a la gente que eso no está bien”, explicó la estrella de Wonder Woman.

Para finalizar con el tema, ella dijo a la revista Elle no sabe si recibió ese trato por ser mujer, pero de lo que sí está segura es que toda esta situación la dejó impactada: “¿Me diría lo que me dijo si hubiera sido un hombre? No lo sé, nunca lo sabremos, pero mi sentido de la justicia es muy fuerte. Me impactó la forma en que me habló, pero da igual, ya está hecho”.

Gal Gadot logró aumentar su sueldo

Para la segunda película, la actriz ya tuvo un sueldo bien remunerado.

Por otro lado, la actriz, quien meses atrás presentó a su tercera hija con tierna foto familiar, reveló que logró aumentar su salario al amenazar a los directivos de Warner. Bros con abandonar el DCEU si no se cumplían sus expectativas para la cinta Wonder Woman 1984.

“Si lo miras como una partida de cartas, mi mano mejoró. Estaba dispuesta a dejar la pelota y no hacerla si no me pagaban justamente”, concluye Gal Gadot, quien de cobrar 300 mil dólares en Wonder Woman pasó a cobrar hasta 9 millones de dólares en la siguiente entrega.

¿Qué pasó con Joss Whedon?

Ray Fisher denunció anomalías en el comportamiento de Joss Whedon dentro del set de La Liga de la Justicia.

Cabe destacar que Gal Gadot no fue la única que hizo declaraciones al respecto, ya que Ray Fisher reveló que la pasó mal al trabajar con Joss Whedon durante el rodaje de La Liga de la Justicia; él lo tachó de “abusivo, no profesional y completamente inaceptable”, además de acusarlo de racismo. Hoy, el polémico director ha sido despedido de Warner. Bros.

