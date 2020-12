Gal Gadot revela lo que espera ver en Wonder Woman 3 ¡Conoce sus predicciones!

Gal Gadot, estrella de Wonder Woman, dice que es hora de traer a la guerrera amazona al presente para la tercera película en solitario de la superheroína de DC.

En Wonder Woman de 2017, Diana Prince (Gal Gadot) es nueva en el mundo del hombre en la década de 1910, donde se une a Steve Trevor (Chris Pine) en las trincheras de la Primera Guerra Mundial.

En Wonder Woman 1984, que se desenvuelve a mediados de los 80 que reúne a Diana con su amor perdido décadas antes de los eventos de La Liga de la Justicia, es otra aventura de flashback donde enfrenta a los dos héroes contra los nuevos enemigos Cheetah (Kristen Wiig) y Maxwell Lord (Pedro Pascal).

Para Wonder Woman 3, la estrella y productora de DC cree que "el presente es lo correcto".

"No iría, como, a los 60 o los 40 con Wonder Woman", dijo Gal Gadot a MTV News. "Siento que el pasado se ha manejado bien y ahora es el momento de seguir adelante".

Wonder Woman 1984 será la 4ta película de Gal Gadot como Diana Prince

¿Qué le depara el futuro a Wonder Woman?

En Wonder Woman 3, como aún es titulada, que la directora Patty Jenkins espera que sea su última película de Wonder Woman, se bloqueó una historia para la tercera película, pero no está seguro de si esa trama llegará a la pantalla:

"De hecho, se me ocurrió una historia, y Geoff Johns y yo ganamos una historia completa para Wonder Woman 3 por la que estábamos muy entusiasmados", dijo Patty Jenkins a CinemaBlend.

"Pero nunca me había sentido así antes tanto como ahora. No creo que lo esté haciendo ahora, así que tengo que esperar y ver dónde estamos en el mundo. Es interesante. De lo que quería hablar en esta película [WW84] era muy profético de lo que estaba sintiendo, y de lo que tú sentías, estaba llegando. ¿Y ahora? No estoy segura. Mucho ha cambiado en el mundo".

Jenkins agregó: "Todavía me encanta la historia que se nos ocurrió. Estoy segura de que partes de ella vendrán a ella. Pero estoy tratando de decir: 'No decidas'. No te enamores de nada. '¿Qué haría Wonder Woman ahora?' ¿Qué anhelas hacer con Wonder Woman en este mundo?".

Wonder Woman 1984 se estrena en cines y en HBO Max el 25 de diciembre. Puedes conocer más de la ansiada secuela con Gal Gadot y la controversia a su alrededor en La Verdad Noticias.

¿Qué dirección crees que deba tomar Wonder Woman 3?, ¿Estas de acuerdo con Gal Gadot sobre una película ambientada en la época actual? Dinos en los comentarios.

