Gal Gadot protagonizará la película de “Cleopatra”, dirigida por Patty Jenkins/Foto: InStyle y La Razón

Paramount Pictures ganó una subasta por una epopeya que tendrá a Gal Gadot luciendo la corona de una verdadera mujer maravilla de la historia. La directora de Wonder Woman, Patty Jenkins, dirigirá a Gadot en Cleopatra, un drama biográfico de época con guión de Laeta Kalogridis.

Este es el primer paquete de proyecto importante que ganó la presidenta de Paramount Motion Picture Group, Emma Watts, en una subasta que se redujo a Universal, Warner Bros, Netflix y Apple, según el medio Deadline.

La película será producida por Charles Roven, Jenkins, Gadot de Atlas Entertainment y su socio de Pilot Wave Motion Pictures, Jaron Varsano. Kalogridis será el productor ejecutivo.

El trato se cerró ayer después de que Gadot, la película fue idea suya y generada por Pilot Wave, participara en un número selecto de lanzamientos de Zoom, acompañada por Jenkins, Roven y Varsano, con Kalogridis presentando los ritmos de una historia épica que se basa en el investigación que hizo después de que Gadot la alistó.

El trato es más que un pacto de desarrollo. Hay un calendario acelerado y Paramount prevaleció porque el estudio, dirigido por Watts y el presidente/ director ejecutivo Jim Gianopulos, creó la urgencia de montar una película de estreno de gran presupuesto lo más rápido posible.

Kalogridis, cuyos créditos incluyen Alexander, Shutter Island y, más recientemente, Alita: Battle Angel, comenzará a escribir de inmediato, con Gadot, Jenkins, Roven y Varsano ayudando a dar forma a una narrativa que todos esperan sea la próxima película juntos para Gadot y Jenkins. que participó en dos películas de Wonder Woman.

El cuento de la reina egipcia tiene todos los ingredientes de una gran historia de empoderamiento femenino, contada por mujeres. Elizabeth Taylor la interpretó principalmente como una seductora en Cleopatra de 1963, dirigida por Joseph Mankiewicz.

Esa película costó más que cualquier otra hasta la fecha y, a pesar de ganar cuatro de los nueve premios Oscar a los que fue nominada y de ser un gran éxito de taquilla, Cleopatra casi lleva a la bancarrota a 20th Century Fox.

La película de Cleopatra estaba en planes de realizarse desde hace años

A pesar de eso, Hollywood ha continuado su encaprichamiento con la Reina del Nilo. Sony Pictures y los productores Amy Pascal y Scott Rudin han desarrollado durante años una adaptación de la biografía de Stacy Schiff, Cleopatra.

Angelina Jolie estaba adjunta y más tarde se rumoreaba que Lady Gaga tendría una posible coronación luego de su actuación nominada al Oscar en A Star Is Born. La lista de directores potenciales ha incluido a James Cameron, Denis Villenueve y David Fincher.

La actuación de Elizabeth Taylor como Cleopatra es una de las más recordadas del cine. Ahora, Gadot será la encargada de revivir este histórico personaje/Foto: Pacific Standard

La película ha pasado por muchas reescrituras, la última de David Scarpa. Recientemente se dijo que Eric Roth está trabajando en eso, lo que significa que podría haber una carrera aquí entre Sony y Paramount para comenzar.

Cleopatra es la hija de Ptolomeo, antepasado del líder del ejército de Alejandro Magno. Cuando Pompeyo, el mentor convertido en rival del gobernante de Roma Julio César, huyó a Egipto después de una guerra brutal por el control del imperio, Egipto se convirtió en una fijación de los gobernantes romanos.

Dos hermanos lucharon por el trono de Egipto. Después de ganar esa lucha interna apelando personalmente a César, Cleopatra tuvo una relación complicada con Roma, convirtiéndose en la amante de César y más tarde de Marco Antonio. La última alianza se convertiría en la ruina tanto de Antonio como de Cleopatra.

Gadot, Jenkins y Roven completaron recientemente la secuela de Warner Bros Wonder Woman 1984, su lanzamiento acaba de ser aplazado hasta el día de Navidad debido a la incertidumbre de abrir una película importante en un cine debido al coronavirus.

Si bien esa crisis de estreno en cines continúa debido a la pandemia, de alguna manera es alentador ver a un estudio de estreno en cines dar un paso adelante para un proyecto épico, en un momento en el que la mayoría de estos grandes paquetes los han ganado últimamente los streamers.

Pilot Wave de Gadot está desarrollando por separado con Sarah Treem de The Affair la serie Hedy Lamarr en Apple TV +, y la heroína polaca de la Segunda Guerra Mundial Irena Sendler en Warner Bros. Ambos son vehículos estrella para la actriz nacida en Israel.

Gadot está filmando actualmente Red Notice, la película de atracos de Netflix dirigida por Rawson Marshall Thurber.

Próximamente se la verá protagonizando Death on the Nile, dirigida por Kenneth Branagh, en diciembre, así como Wonder Woman 1984 de Warner Bros.

Roven, quien produjo las dos películas de Wonder Woman, está produciendo Uncharted, la película de acción dirigida por Ruben Fleischer y protagonizada por Tom Holland, Mark Wahlberg y Antonio Banderas para Sony, y terminó la película The Suicide Squad dirigida por James Gunn para Warner Bros. ¿Crees que Gal Gadot hará un buen papel como Cleopatra?