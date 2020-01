¿Gal Gadot podría dejar de ser ‘Wonder Woman' después de la tercera película?

La posibilidad de que la actriz israelí Gal Gadot abandone el universo cinematográfico de DC Comics está cada vez más cerca, y es que la directora de las dos primeras entregas de “Wonder Woman” o la “Mujer Maravilla”, ha anunciado una tercera y última parte de la película en solitario de la heroína, lo que conlleva a que Gadot ya no aparezca más en el DCEU (Universo Extendido de DC).

Tan solo en este junio del 2020 se estrenará la segunda parte de la película de DC, “Wonder Woman 1984”, protagonizada por Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig y Pedro Pascal. No obstante, la directora del filme, Patty Jenkins, declaró hace unos meses que ya está preparando la historia para la tercera parte de la saga de Wonder Woman; pero esta próxima tercera entrega serie la última de la heroína.

Asimismo, sería el medio estadounidense “We Got This Covered” quien levantaría nuevamente el rumor de la salida de Gal Gadot del Universo Extendido de DC, después de filmar “Wonder Woman 3”, ya que sería la última película en solitario de la Mujer Maravilla; este rumor ha causado tristeza en los fans, quienes han apoyado mucho la cinta de la amazona, puesto que ha sido la más exitosa de DC (además de la película “Joker”).

AÚN NO HAN CONFIRMADO LA SALIDA DE GAL GADOT DE DC

La actriz Gal Gadot no ha declarado aún si saldrá o no del DCEU en cuanto termine de protagonizar la película “Wonder Woman 3”, y aunque el rumor aún no se ha confirmado del todo, se espera que Gadot de 34 años, pueda seguir apareciendo esporádicamente en las películas de "Aquaman" y "Flash", por ser parte de "Justice League" o "La Liga de la Justicia".

Sin embargo, las y los fans del Universo Extendido de DC y de la “Mujer Maravilla”, aún tienen la cinta “Wonder Woman 1984”, para seguir disfrutando de la actuación y belleza de Gal Gadot; el filme se estrenará en junio de 2020, y la tercera parte aún no tiene fecha de estreno.

