Gal Gadot lució sus COLGANTES atributos en un atrevido escote ¡Cúbranla! (FOTO)

La dama que da vida a la Mujer Maravilla en la pantalla grande y que lleva por nombre Gal Gadot, acudió al evento ataviada en un hermoso vestido largo, con escote profundo y mangas traslúcidas que dejó a muchos encantados.

La bella actriz Gal Gadot causó sensación a asistir a la presentación de la nueva colección de Christian Dior Haute Couture, en París, Francia; donde se lució ataviada de la paleta de colores de otoño y un estampado estilo boho.

La prenda que usó es de un estilo tipo maxi, que forma parte de los diseños de Elizabeth Stewart, para la colección resort Spring Summer 2020 de Christian Dior.

Con 34 años, la también modelo llevó su cabello recogido en una elegante corona francesa hecha con trenzas y utilizó maquillaje simple para lucir natural, detalle que la hizo ver radiante en todo momento.

Desde los primeros asientos de la pasarela, Gal Gadot vio todo el espectáculo de Dior junto a la actriz Priyanka Chopra y su esposo Nick Jonas, quienes se encontraban en París por la boda de Joe Jonas y Sophie Turner.

Hay que enfatizar en que Gal Gadot ha tenido unos días ajetreados, pues acudió a los premios MTV Movie & TV en California, luego viajó a Tel Aviv para un evento de Reebok y finalmente arribó a tierras francesas.

La bella actriz es de orígen israelí, inició su carrera en el mundo del espectáculo al ganar el concurso de belleza Miss Israel, en 2004; para después incursionar en el modelaje y realizar sus primeros pasos en la actuación en un drama israelí.

Gal Gadot saltó a la fama al encarnar a Gisele en las películas de Fast & Furious, papel que ganó gracias a su talento y a su pasado en el ejército de Israel.

La israelí fue elegida para interpretar a la heroína Wonder Woman en Batman vs. Superman: Dawn of Justice en 2013 y actualmente prepara una nueva entrega del personaje, con Wonder Woman 1984, que llegará a los cines en 2020.