Gal Gadot lleva "mac and cheese" a tu puerta

Gal Gadot nos muestra su faceta como empresaria a través de un divertido video que ha enloquecido a todos sus followers de Instagram y los ha dejado con todas las ganas de probar los mac and cheese Goodles, su nueva marca.

Gadot acompañó el clip con un pie de foto donde explicaba que aunque ella no sería quien entregaría la comida a tu domicilio, seguro sería una entrega igual de deliciosa, y es que, ¿a quién no le gusta el mac and cheese?

Aunque por el momento la marca Goodles solo está disponible para delivery a través de la aplicación Go Puff en los Estados Unidos, esperemos que algún día podamos disfrutar de este rico platillo en nuestro país. Y es que la también productora y modelo israelí ha encantado a sus seguidores con este nuevo emprendimiento.

Te dejamos el video aquí abajo para puedas conocer más al respecto.

Pequeños noodles, gran visión

Gal Gadot es cofundadora de Goodles

Goodles es el nombre de la compañía de noodles que ha fundado Gal Gadot junto a un gran equipo de trabajo que hace posible esta deliciosa mezcla entre una típica comida americana como son los macarrones con queso y la bondad de las cosas pequeñas y no tan pequeñas en el día a día.

La idea de crear un negocio basado en uno de los alimentos favoritos de Gal surgió hace aproximadamente 3 años en compañía de su esposo, Yaron Varsano. Gadot buscaba que el típico mac and cheese revolucionara, que pudiera ser más saludable, con distintos sabores y que en general recordara a los consumidores sobre las cosas buenas de la vida.

Hoy en día, Goodles cuenta con sabores estándar, algunos más picantes, incluso sin lácteos y versiones vegetarianas. La misión principal de Gal y su equipo a través de Goodles es impactar de forma positiva a las personas y al mundo.

¿Qué significa el nombre de Gal Gadot?

Gal en el show de Jimmy Fallon

Como te hemos mencionado antes en La Verdad Noticias, Gal Gadot se ha convertido en una de las actrices más importantes y reconocidas de la década, y es que tras sus apariciones como "Wonder Woman" y la "Reina Malvada" en Blancanieves, ha quedado claro que Gal tiene talento de sobra.

La fama y popularidad que estos protagonicos han representado también ha despertado la curiosidad de sus fanáticos a cerca de su nombre y el significado del mismo. Muchas celebridades suelen adoptar apodos o elegir nombres artísticos, sin embargo, este no es el caso de Gal.

El nombre de Gal es de ascendencia hebrea y de acuerdo con la actriz el significado es "ola", y Gadot, su apellido, significa "orilla de río". En una entrevista en el talk show de Jimmy Fallon la guapa Gal mencionó que le encanta su nombre y que se siente orgullosa de este, puesto que le recuerda a sus padres y a sus raíces.

