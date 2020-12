Gal Gadot dice que Wonder Woman 1984 mostrará a una Diana muy solitaria

Wonder Woman 1984 llevará al héroe titular de Gal Gadot a un nuevo territorio de diferentes maneras.

Además del cambio de década de la película de 2017, Diana se encontrará lidiando con nuevos villanos e incluso con algo con lo que todos podemos relacionarnos gracias a la cuarentena, la soledad.

Aunque sabemos que Steve Trevor de Chris Pine regresa de alguna manera, Diana seguirá luchando contra décadas de aislamiento desde que sus amigos que murieron y de su familia que se vio obligada a dejar atrás.

Gal Gadot habló sobre este aspecto del personaje en una nueva entrevista, dando crédito a la directora Patty Jenkins por ayudarla a navegar esta parte del guión mientras filmaba.

"Creo que está muy sola porque no quiere relacionarse con gente nueva. Perdió a todos sus amigos de la primera película, solo porque es inmortal y todos murieron y no quiere volver a experimentar la pérdida. Y no quiere que la gente esté con ella para ver que no está envejeciendo. , etcétera, etcétera. Así que está muy, muy sola y está sola y está aquí para una única misión, que es ayudar a la humanidad a ser mejor".

La actriz de DC continuó: "Es un placer tener un compañero y una brújula y una directora como Patty, que nos guíe a través de la narración, porque el hecho es que estamos contando una película de superhéroes; es muy fácil para las películas de superhéroes ser demasiado en la nariz o tomarse a sí mismos demasiado en serio.

"Hablamos antes, Patty y yo también, para traer algo que sea sincero y que sea real, aunque los superhéroes no son reales per se. Entonces, saber que Patty siempre está ahí observarnos siempre, lograrlo, hacernos sentir libres de tomar todos los riesgos que podamos como artistas para dar nuestro mejor desempeño, es tan valioso y es un gran regalo", finalizó la estrella.

Gal Gadot podría considerar su relación de trabajo con Jenkins como un regalo, pero la propia directora cree que la próxima estrategia de lanzamiento de la película es un tipo diferente de regalo, uno para la audiencia.

"Literalmente jadeé un poco cuando se dijo esta idea", dijo Jenkins. "Porque pensé, 'Oh, la idea de que entre en las casas de la gente el día de Navidad'. E incluso yo tengo ganas de ver el tono ahora. Quiero ver una película que simplemente me aleje un poco. Algo sobre (el plan) se sintió tan, cierto. Que yo pensaba que era realmente increíble poder compartir la temporada navideña y, en este momento, tratar de llegar a las personas como sea que puedan verlo".

