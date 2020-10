Gal Gadot comparte foto detrás de escena con La Roca y Ryan Reynolds ¡OMG!

Ryan Reynolds celebró su cumpleaños esta semana y recibió mucho amor en las redes sociales de fans y amigos, incluida Gal Gadot. Incluso fue atacado por algunas celebridades, cómo Hugh Jackman, quien compartió una divertida foto del pasado. Seth Rogen también compartió una publicación en la que llamó a la estrella de Deadpool un "hombre blanco guapo genérico".

Sin embargo, una publicación que fue especialmente emocionante fue la de la estrella de Wonder Woman, Gal Gadot. Gadot ha estado filmando “Red Notice” en Atlanta con Reynolds y Dwyane Johnson, también conocido como La Roca. Gadot compartió una foto del elenco principal con el director Rawson Marshall Thurber.

La foto compartida por Gal Gadot

"Esta foto fue tomada mientras @rawsonthurber daba un gran discurso para el cumpleaños de @vancityreynolds y justo antes de que comenzáramos a cantar canciones de cumpleaños en hebreo mientras bebíamos ginebra y tequila. Bueno, en realidad no ... Desafortunadamente, no voy a filmar hoy, pero me imagino que le doy una gran felicitación por su cumpleaños a Ryan. ¡Feliz cumpleaños, amigo! @masistills ", escribió la estrella Gal Gadot.

"Estoy dispuesto a aprender hebreo. Y tequila", respondió Reynolds.

Esta no es la primera foto que vemos del director charlando con el elenco. Ryan Reynolds también publicó una de “Red Notice” el mes pasado.

Recientemente, La Roca reveló que el conjunto de Red Notice tiene las "medidas de COVID más agresivas de Hollywood". La película de Netflix está siendo escrita y dirigida por Thurber, quien también dirigió a Johnson en Central Intelligence y Skyscraper.

En marzo, Johnson reveló que Red Notice es la mayor inversión de Netflix hasta la fecha y dijo: "Nuestra película, Red Notice (sobre el mayor ladrón de arte del mundo, un perfilador del FBI y el mayor estafador del mundo) es la mayor inversión que ha hecho Netflix. Gracias por la confianza y el compromiso".

Gal Gadot, Ryan Reynolds y Dwyane Johnson interpretarán Red Notice

"Mi apretón de manos es mi palabra. Nuestra responsabilidad con Ted [Sarandos] y su equipo para cumplir con Netflix y, lo que es más importante, entregar algo excelente para mi único jefe: la audiencia / consumidor en todo el mundo. Volvamos al trabajo. Es divertido".

Se espera que Red Notice se lance el próximo año, así que permanece informado con La Verdad Noticias para conocer más detalles de la película.