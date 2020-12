Gal Gadot DEFIENDE el estreno en streaming de Wonder Woman 1984

Gal Gadot ha revelado su respaldo a Warner Bros., por su decisión de estrenar Wonder Woman 1984 a través de la plataforma de streaming, HBO Max, en lugar de ser lanzada en las salas de cine tradicionales.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Warner Bros., decidió estrenar todas sus películas pendientes en el cine y por medio de HBO Max durante el 2021, comenzando con Wonder Woman 1984 en diciembre de este año.

El estudio aseguró que esto se decidió debido a la pandemia de coronavirus, que primero provocó el cierre masivo de cines, y ahora, pese a las reactivaciones económicas aún no hay un flujo constante de asistentes a las salas tradicionales.

Wonder Woman 1984 es reprogramada para finales del 2020

Esto opina Gal Gadot del estreno en streaming

Aunque muchos de sus compañeros en Wonder Woman 1984, e incluso en DC Studios, están en desacuerdo por la decisión de Warner Bros., la actriz que da vida a Diana Prince dijo estar a favor de la estrategia.

“Si me lo hubieras dicho hace un año, me hubiera vuelto loca, pero ahora mismo, la verdad es que no tenemos muchas opciones al respecto. Esta película lleva mucho tiempo esperando: la rodamos en el 2018, la promocionamos en el 2019, y la hemos retrasado hasta cuatro veces. Yo solo quiero que la gente vea la película”, comentó Gal Gadot.

La secuela protagonizada por Gal Gadot llegará a cines de Estados Unidos este 25 de diciembre, mismo día en el que estará disponible en HBO Max. Dicha plataforma de streaming aún no ha sido lanzada a nivel mundial.

¿Qué opinas del lanzamiento en streaming de Wonder Woman 1984?, ¿Estas de acuerdo con Gal Gadot? Dinos en los comentarios.

