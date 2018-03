Gael garcía debutará en los Oscar y en Argentina como actor de teatro

Mañana 4 de febrero, Gael García y Natalia la Fourcade interpretarán junto al estadounidense Miguel, el tema 'Remember me' de la película de animación 'Coco' en la gala de los Oscar.

Además, el tema podría llevarse el premio a mejor canción, anunció la Academia de Hollywood, puesto que quedó nominada a esa categoría.

Junto a ellos, Mary J. Blige, Andra Day, Keala Settle, Sufjan Stevens y Common serán los otros artistas encargados de interpretar las canciones nominadas al Oscar en la gala de esta 90 edición, que se celebrará el próximo 4 de marzo, según un comunicado de la Academia.

Bernal, Lafourcade y Miguel se encargarán de 'Remember Me', un tema de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez que es el principal de la película de animación ambientada en el tradicional 'Día de los muertos' de México.

Por otra parte, el 10 de marzo, Gael García dará un nuevo giro a su carrera cuando se estrene como actor de teatro en Argentina.

La obra que eligió para su debut en Buenos Aires es 'Ejercicios Fantásticos Del Yo', de la mexicana Sabina Berman, un texto que propone: 'si en un segundo la vida puede cambiar, ¿imagínate lo que podría pasar en 27 horas?'.

La historia se centra en el escritor portugués Fernando Pessoa y lo que vivió y creó el 29 de junio de 1914, cuando varios países europeos movilizaron sus ejércitos, iniciando así la Primera Guerra Mundial.

Y es que justo ese día, y en solo 27 horas, a Pessoa le ocurrieron varias cosas: no consiguió la mano de su amada Ofelia, no obtuvo el Gran Premio de la Reina Victoria de Poesía; perdió una cuenta en la agencia de publicidad para la cual trabajaba y no pudo continuar trabajando con la editora de sus poesías. Sin embargo, la obra de Fernando Pessoa está considerada como joya de la literatura mundial.

Gael, (en el papel) de Pessoa y el resto del elenco, integrado por actores como Rita Cortese (Relatos Salvajes), Fernán Miras (Loco x vos) y Vanesa González (Violeta se fue a los cielos), se presentarán durante 10 semanas en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.