Gael García publica foto con el subcomandante del EZLN

Todo lo que pueda poner en Instagram será de una frivolidad tremenda. Así que convido a preparar el meme de esta foto antes de que alguien lo haga. “Haz la revolución quien te mira como...” o “Pepe Grillo se asomó para señalar el futuro...”. O lo que sea. Cualquier reflexión o verdadero retrato de esta experiencia, me acompaña y es “patrimonio común del recuerdo...” Y bueno, qué bonito es estar en un lugar para compartir utopías. Porque entre tantos horizontes, esa conversación nos hermana inmediatamente; nos hace compas.

