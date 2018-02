Gael García llega tarde pero seguro, presenta su museo en Berlín

Gael García Bernal sorprendió en Berlín al llegar tarde a la conferencia de prensa de Museo, que protagoniza junto a Leonardo Ortizgris. Incluso su nombre había sido removido del panel antes de iniciar la rueda pero el actor mexicano logró llegar ante la sorpresa de la prensa y los invitados que pensaron que García no llegaría.

La gente le brindó una cálida bienvenida, por su parte, Alonso Ruizpalacios, productor de la película, afirmó que Gael fue la primer persona en la que pensó para realizar el papel.

"Gael es bajo, como yo. Tenía que tener algo encantador y algo oscuro. Cuando veo sus películas no sé lo que pasa más allá de él y eso era muy importante para este personaje", agregó Alonso.

Dieter Kosslick, director de la Berlinale, se presentó durante el evento para saludar personalmente a García Bernal con un abrazo y despeinando su cabello.

La película despertó gran interés entre los medios locales e internacionales, por el contexto que retrata y por basarse en el hecho real del saqueo al Museo de Antropología en 1985.

El público agradeció conocer una historia diferente sobre México en una película que provoca risas constantes.

La cinta es parte de la competencia oficial y tiene su gala de estreno este jueves por la noche. Por su parte, Gael habló sobre su nueva experiencia.

“Para mí siempre es un reto hablar de cómo es que uno hace o elige las cosas porque es algo que depende del día a día. Lo principal es tener la claridad para saber elegir lo que me siento capaz o no de hacer. No tengo un método especíco. Desde que Alonso se acercó a mí con el proyecto hace muchos años, creo que como tres o cuatro por lo menos, supe que era algo que debía hacer porque admiro mucho el trabajo de Alonso y porque es alguien que había estado investigando el tema durante mucho tiempo, así es que no sé por qué pero supe que lo quería hacer..." detalló Gael.