Gael García evitó hablar sobre Bella de la Vega y así reaccionó

El actor mexicano Gael García fue sorprendido por los medios a su llegada a la Ciudad de México, donde el famoso se tomó unos momentos para hablar con la prensa, pues volvió a su país para colaborar con “La Máquina”, una miniserie donde participarán Eiza González y Diego Luna.

Y es que, ante las preguntas sobre su nuevo proyecto, el actor prefirió no dar muchos detalles, pero dijo que es divertido y todo bien, aunque comentó que todavía falta un ratito, pero después se revelará detalles para dejarlo en suspenso.

En La Verdad Noticias te compartimos que el actor se unió a Marvel, una producción que llegará a la plataforma streaming de Disney Plus. El estreno de este proyecto que será un especial de Halloween llegará el próximo mes de octubre.

Gael García no desea hablar sobre Bella de la Vega

Durante la entrevista comentó que se lleva bien con Luna, pues han tenido la oportunidad de realizar varios proyectos, pero en esta ocasión trabajarán juntos y aseguró que será muy divertido, de igual forma habló sobre Yalitza Aparicio y no descarta poder trabajar con ella.

El famoso dijo que la actriz es una persona maravillosa, increíble y que la conoció cuando estaban haciendo "Roma", también mencionó a Guillermo del Toro a quien le tiene un respeto por su trabajo, pero cuando fue cuestionado por Bella de la Vega tuvo una reacción inesperada.

Una reportera le cuestionó al actor cuál era la relación que tiene con la viuda de su papá y él contestó: "No, no hablemos de esas cosas por favor". Expresó, por lo que fue contundente y no hablará sobre ese tema.

¿Cuántos años tiene Gael García?

El actor protagonizó la película "Amores perros"

El actor Gael García tiene 43 años de edad. Desde sus años de juventud tuvo la oportunidad de protagonizar películas como "El crimen del padre Amaro", "Amores perros", "Y tu mamá también", también fue parte del elenco de "Cartas a Julieta", entre otras películas.

