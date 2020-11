Gael García entre los mejores actores; junto a Keanu Reeves y Joaquín Phoenix

Junto a Joaquin Phoenix , Denzel Washington , Daniel Day-Lewis, Keanu Reeves y Nicole Kidman , el mexicano Gael García Bernal, figura entre los 25 mejores actores del siglo XXI (hasta ahora), tal y como se titula el listado que publica The New York Times.

En el artículo firmado por Manohla Dargis y A.O. Scott, los críticos de cabecera del medio estadounidense, reconocen al actor desde su aparición dos décadas atrás en Amores perros.

El texto, el cual explica la subjetividad de hacer una elección como esta, propone estos nombres como los destacables de la pantalla grande más allá de Hollywood y de los premios.

Entre los mencionados se encuentran las francesas Catherine Deneuve e Isabelle Hupert, la brasileña Sônia Braga, la surcoreana Kim Min-hee, entre otra veintena de intérpretes.

“Tenía un don, era magnético en pantalla y tenía un rostro que no podías dejar de ver, esto debido en parte a que —con su mirada inocente y la marcada línea de su mandíbula— fusiona con sutileza la belleza femenina y masculina” así reconoce Manohla Dargis su aparición en Amores perros (2001) y en Y tu mamá también (2002), ambas de Alfonso Cuarón.

También recuerdan su aparición en La mala Educación (2004), de Pedo Almodóvar, de la que comentan “le dio más profundidad a su imagen pública con una mancha de labial y una frialdad psicológica que causó un nuevo revuelo.”

Así como en No (2013) de Pablo Larraín, donde interpreta a un joven exitoso chileno “Tiene onda, pero no es intimidante; es apuesto pero accesible; es gracioso, pero sin llegar a ser odioso; es seguro de sí mismo, pero no es fanfarrón”, se expresa A.O. Scott.

La lista la integran también Tilda Swinton, Mahershala Ali, Melissa McCarthy, Willem Dafoe, Viola Davis, Saoirse Ronan, Julianne Moore, Song Kang Ho, Toni Servillo, Zhao Tao, Oscar Isaac, Michael B. Jordan, Alfre Woodard, Wes Studi y Rob Morgan.

Gael ha trabajado bajo las órdenes de Michel Gondry, Pedro Almodóvar, Pablo Larrain; y formó parte del elenco de doblaje de la cinta animada Coco. Entre los proyectos anunciados del mexicano se encuentran las series Station Eleven y Hombre, así como las cintas People of the Book y Z.

