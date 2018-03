Gael García busca a su padre tras terremoto en redes sociales

Gael García Bernal vivió momentos de angustia tras el terremoto que sacudió la tarde de este martes la Ciudad de México y otros tres estados del país, mismo que ocasionó daños severos y dejó decenas muertos. Debido a que Gael no se encuentra en México, decidió emplear su cuenta de Twitter para solicitar ayuda y pedir información sobre el paradero de su padre, el actor José Ángel García. “Carnales, sin alarmar: si alguien sabe de mi padre, por favor avíseme. No logró contactar con él”. Afortunadamente, el reconocido actor recibió pronta respuesta y en poco tiempo volvió a emplear la misma red social para informar que su papá se encontraba en perfectas condiciones. “Queridos: me dijeron que mi papá está bien. En algunas zonas no hay luz, ni teléfono ni señal buena de teléfono móvil. Gracias por su apoyo”, comunicó en un primer mensaje García Bernal. https://twitter.com/GaelGarciaB/status/910268089136304129 Pero al notar que la preocupación de sus seguidores continuaba, el actor decidió enviar otro mensaje para agradecer su apoyo y reconfirmar que su padre estaba bien. “Repito: mi padre está bien y a salvo. Gracias a todos por su preocupación y apoyo. De todo corazón y con todo el cariño, gracias” https://twitter.com/GaelGarciaB/status/910284080008384512 Además de estos mensajes, el mexicano continúo demostrando su solidaridad con México y ha utilizado su cuenta de Twitter para compartir el mensaje de otras personas que buscan a sus familiares, así como para colocar diversa información de ayuda. Agencias México

Te puede interesar