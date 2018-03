Gaby y Daniela Spanic confirman reconciliación

Daniela Spanic, hermana gemela de la actriz Gabriela Spanic, confirmó que se ha reconciliado con ella tras llevar varios años sin dirigirse la palabra. “Sí mi amor, ya la familia está más unida, estamos bien gracias a Dios y estamos tratando de celebrarnos hoy, porque no se sabe mañana y estamos todos bien”, confesó la ex modelo en entrevista para el programa “De Primera Mano”. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México Posteriormente, Dani contó cómo fue que inició el contacto con la actriz. “Decidí hablarle, bueno escribirle en WhatsApp y preguntarle: ‘¿sí eres Gaby?’, y ella me contestó que sí. Y le dije, pero la foto es de cualquier persona y ella empezó a hablarme, y así fue. Ya nos vimos, ya nos tomamos fotos, fotos para Brasil”. Sobre los detalles de ese encuentro, Daniela dijo: “fue algo tan extraño, porque estábamos en un restaurante brasileño que le encanta a mi hija y se decidió que ese (…). Y bueno estábamos como caminando las dos, y como que nunca nos encontrábamos, fue algo como extraño, y fue un abrazo tan fuerte que lo que hicimos fue llorar y después empezamos a hablar y los niños nos veían, y fue algo muy hermoso”. Por otra parte, Daniela Spanic no quiso aclarar si por ahora se encuentra separada de su esposo Ademar Nahum tras darse a conocer que su esposo la había humillado y hasta quería internarla en un hospital psiquiátrico. “No mi amor, no sé de dónde salió eso, no quiero hablar más de eso. Te estoy diciendo que no quiero hablar cosas feas, quiero hablar de cosas positivas. Todo está como dios quiere y todo Dios lo decidirá bien, y todo bien”, finalizó. Al terminar la entrevista, el periodista Gustavo Adolfo Infante confirmó que la pareja se encuentra separada, y contó que el empresario va todos los días a recoger a su hija a la casa de Daniela para llevarla a la escuela, hecho que conoce por ser amigo de Ademar.

