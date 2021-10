La actriz Gaby Spanic dejó huella en el controversial programa ‘La Casa de los Famosos’, en donde se ha ganado el cariño de todo el público por encima de quienes la critican por su forma de ser; tras protagonizar fuertes peleas y complots, ella misma anunció que viajará a Europa para participar en otro reality show.

Desde hace unos días dio adelantos de lo que sigue en su carrera artística, pues dijo que ya estaba trabajando en un nuevo y apasionante proyecto que también tratará de telerrealidad y que se realizará en Hungría.

En La Verdad Noticias dimos a conocer cuando Gaby fue eliminada de LCDLF y sobre todo lo que les dijo a sus compañeros estando fuera de la casa pues se dirigió directamente a Alicia Machado, “modula tu vocabulario mamita”.

Gaby Spanic participará en otro reality show en Hungría

La actriz venezolana viajará a Europa

La también cantante reveló que su carrera artística no se detiene y por ello está a punto de viajar a Europa, específicamente a Hungría, para participar en la segunda temporada de “Dancing with the Stars”, pues tuvo mucho éxito tras estar en la primera temporada.

“Feliz de estar otra vez en este proyecto tan hermoso! Que me de vida” Nuevos aires, buenos amigos, inolvidable”.

Con la llegada de este proyecto internacional, espera renovarse y también reencontrarse con el público y sus queridos compañeros.

Así mismo formará parte de otro melodrama “Si nos dejan”, luego de siete años de estar lejos de los sets de grabación, por ello todo parece indicar que su carrera despuntará.

¿Cuántos años tenía Gaby Spanic cuando hizo ‘La Usurpadora’?

La Usurpadora fue una telenovela muy exitosa

En aquel momento tenía 25 años de edad y fue uno de sus protagónicos más exitosos que despuntó su carrera actoral. Desde entonces es conocida en muchos países del mundo y por ello ha buscado extender su fama.

Ella estuvo en la polémica luego de que se filtró el “privilegio” que Gaby Spanic para entrar a La Casa de los Famosos y que le fue reclamado por sus mismos compañeros.

