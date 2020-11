Gaby Spanic sufre terrible lesión en famosa competencia de baile

Se ha dado a conocer que Gaby Spanic ha sufrido una terrible lesión durante una de las recientes transmisiones del reality show 'Dancing with the Stars' en donde la actriz participa, esto en el país de Hungría.

Resulta que Gaby Spanic, mientras se encontraba ejecutando su coreografía en vivo, se dobló ligeramente el tobillo al momento de girar, pero a pesar del dolor, la actriz demostró su profesionalismo al seguir su participación ante las cámaras como si nada hubiera pasado.

Al término de la presentación, la actriz de telenovelas mexicanas fue atendida de manera inmediata por los paramédicos, quienes determinaron que sus lesiones no eran de gravedad, por lo que podría seguir compitiendo en ‘Dancing with the Stars’.

Gaby Spanic busca conquistar Hungría con sus bailes

Debes de saber que Gaby Spanic, de 46 años, ha sido contratada por TV2 de Hungría como la figura internacional del show 'Dancing with the Stars', el exitoso reality show que pertenece a la cadena BBC.

Con esto, la protagonista de ‘La Usurpadora’ se convierte en la primera celebridad latinoamericana en participar en dicho reality show que se estrenó hace unos meses en Europa del Este, donde semana tras semana ha demostrado su histrionismo y dotes artísticos con gran majestuosidad.

Gaby Spanic presume su talento para el baile en famosa competencia de Hungría.

No cabe duda que Gaby Spanic ha sabido conquistar el escenario de ‘Dancing with the Stars’ junto con su compañero de baile, quienes han logrado pasar a la séptima semana, razón por la cual sus fanáticos no pierden las esperanzas de que la pareja llegue al final de este famoso reality show.

Fotografías: Instagram