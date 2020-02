Gaby Spanic se DESNUDA en Instagram ¡sin censura!

La actriz de origen venezolano, Gaby Spanic dejó a todos sin palabras, tras publicar una de sus más candentes fotografías en Instagram donde se le puede observar totalmente desnuda y sin censura. Una publicación que la actriz utilizó para promocionar la obra de teatro “La Usurpadora”.

Recordemos que Gaby Spanic obtuvo gran parte su fama gracias a su participación en la telenovela “La Usurpadora” una de las producciones de Televisa con mayor audiencia en el año 1998, y que incluso contó con un reboot el año pasado con los actores Sandra Echeverría y Andrés Palacios como protagonistas.

Sin embargo Gaby Spanic se ha convertido en la fiel representante de este melodrama, donde su interpretación como villana sigue permaneciendo a través de videos y memes en redes sociales, donde por cierto la actriz se ha ganado un buen espacio.

Además de ser protagonista de los mejores memes de la actualidad, Gaby Spanic ha extendido su fama a través de las redes sociales, donde al menos en su cuenta de Instagram posee alrededor de 1.4 millones de seguidores, quienes se vieron totalmente sorprendido con la última imagen de la actriz.

Por otro lado cabe mencionar que debido al gran éxito que de ha tenido con la gran historia de “La Usurpadora”, se ha decidido realizar su adaptación a obra de teatro, la cual según la información proporcionada por la misma Spanic en su candente publicación estará en Caracas, Valencia, Nueva York, Chicago, Monterrey y Miami, entre otros lugares.

Y fue justamente para promocionar el recorrido de esta gran obra por el mundo, que Gaby Spanic publicó una de sus más candentes fotografías en Instagram, en donde se puede observar a la actriz completamente desnuda y sin ninguna clase de censura, lo que lógicamente dejó sin palabras a los internautas.

“Me gusta estar totalmente vestida, o si no totalmente desnuda. No me gustan las medias tintas”