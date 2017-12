Gaby Spanic rompe el silencio sobre prosticatalogo de televisa

Gaby Spanic rompe el silencio sobre catalogo de televisa

El tema del acoso y abuso sexual dentro del medio artístico sigue siendo un tema relevante pero Gabriela Spanic negó haber sido victima de alguna propuesta o condicionamiento sexual para triunfar al inicio de su carrera en México.

"A a mí no me ha pasado eso. He tenido el privilegio de que, gracias a Dios, han sido los escritores quienes me han elegido.

Nunca he recibido una propuesta indecorosa gracias a Dios y creo que no pasará. Yo soy una mujer muy entregada al trabajo. Al público no se le puede dar atole con un dedo".

A la venezolana también la cuestionaron sobre el divorcio de su gemela Daniela con Ademar Nahúm, sin embargo no quiso abordar el tema.

"Ella hablará sobre eso, no es pertinente que yo opine de su caso, pero moralmente ahí estoy. Todo cae por su propio peso y estoy contenta y muy agradecida con aquel, que hace justicia. La amo, la adoro, he sido su cómplice y ella una amiga".

Afirmó Spanic quien consagró su carrera en la televisora de San Ángel, gracias a la telenovela "La Usurpadora".