Gaby Spanic llama “misógeno” a Gustavo Adolfo Infante y él la corrige de esta manera

Gaby Spanic demandó hace algunos meses al periodista de Imagen TV, Gustavo Adolfo Infante, por presunto daño moral. Sin embargo, el periodista quedó absuelto de la demanda, lo que enfureció a la actriz de 46 años y comenzó a decir diversos insultos contra Adolfo Infante en varios medios de comunicación.

La actriz venezolana Gabriel Spanic despotricó contra el periodista ante la prensa, donde afirmó que aunque él haya ganado el primer round, ella ya ha pedido una apelación del resultado de la demanda. Puesto que la actriz afirma que el caso fue coludido por la corrupción y que fue un hecho violento contra las mujeres que realizó Gustavo Adolfo Infante.

Sin embargo, Gaby Spanic cometió un tremendo error al llamar “misógeno” al periodista:

“Se mete mucho con las mujeres, yo creo que es como muy misógeno, no veo que se haya metido con ningún hombre y hasta se burla porque no te han dado trabajo en la televisión, parece una persona tan diminuta y alberga tanta maldad en su corazón”, declaró la venezolana contra Gustavo Adolfo Infante.

Adolfo Infante corrige el mal español de Gaby Spanic y le responde por su polémica declaración

Ante tales palabras en su contra, el periodista Gustavo Adolfo Infante no se quedó callado y le respondió a Gabriela Spanic. Primero, el conductor le dijo a la actriz que debe aprender a hablar español, ya que no se dice “misógeno”, sino “misógino”. Posteriormente, Gustavo Adolfo le aclaró a la artista que él no sólo ha tenido problemas con mujeres, sino también con hombres, por lo que no está ejerciendo ningún tipo de violencia.

A través de un video de Youtube, Gustavo Adolfo Infante se defendió de las acusaciones en su contra, puesto que el periodista aseguró que todas las declaraciones que ha hecho de Gaby Spanic han sido solo con el fin de informar y que nunca se ha querido burlarse de ella ni tratar de difamarla. Adolfo Infante afirma que todo lo que ha dicho de la actriz son cosas que el público puede comprobar, y no lo ha hecho por atacarla.

