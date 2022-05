¿Gaby Spanic es exigente en el amor? Revela los requisitos para conquistarla

La actriz dejó en claro que no aceptara a cualquier hombre en su vida.

Gaby Spanic ofreció una reciente entrevista a la revista TVyNovelas desde los pasillos de Televisa, en la cual habló sobre diversos temas de su vida profesional y privada. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que reveló que en estos momentos se encuentra soltera y que el hombre que desee conquistarla deberá cumplir con unos estrictos requisitos.

De acuerdo a las declaraciones de la actriz, su próximo galán deberá ser un hombre que no tenga complejos con el hecho de que es una mujer ocupada, pero sobre todo que entienda que no vivirán juntos, pues ella ha dejado en claro que no está dispuesta a compartir espacio.

Los hombres que quieran conquistarla deberán entender que ella es una mujer empoderada y autosuficiente.

“No quiero un hombre que este ahí al lado todo el tiempo, porque yo soy una mujer muy movida. Además, tengo un hijo y tengo mis cosas, soy una mujer muy activa y no quiero que me estén dominando ni mi vida ni mi ropa ni mi dinero”, mencionó la actriz venezolana, quien hace poco se sometió a una cirugía plástica para quitarse la flacidez.

Feliz de participar en 'Corazón Guerrero'

Por otro lado, la ex reina de belleza aseguró sentirse muy feliz de participar en ‘Corazón Guerrero’, la nueva telenovela de Salvador Mejía para Televisa. Finalmente, menciona que este proyecto llega en el marco de la celebración por sus 34 años de trayectoria artística.

“Estoy muy contenta, muy agradecida con Salvador Mejía… Él me invitó a hacer este personaje, que es maravilloso, un rol muy importante, un estelar que se convierte en el detonante de la historia. Tiene una muy fuerte carga emotiva, física y mental, eso lo hace un papel muy diferente a todos los que he hecho en mi vida”, añadió Gaby Spanic.

¿Qué edad tiene Gaby Spanic?

Hoy en día, la estrella venezolana goza de mediana popularidad en las redes sociales.

Gaby Spanic nació el 10 de diciembre de 1973, por lo que ahora tiene 48 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la actriz no solo ha forjado una exitosa carrera en el modelaje y la televisión, pues también ha incursionado en el mundo de los reality shows como Dancing With the Stars Hungría y La Casa de los Famosos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales