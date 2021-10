Gaby Spanic es eliminada de La Casa de los Famosos

El día de hoy se llevó a cabo la octava eliminación de La Casa de los Famosos y para sorpresa de muchos, la elegida por el público para abandonar la nueva competencia de Telemundo fue Gaby Spanic, lo cual ha causado todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Recordemos que el viernes pasado se dio a conocer que la actriz venezolana había sido nominada por sus compañeros junto a Verónica Montes y Alicia Machado, pero esta última fue salvada por Kevin Rentería, esto debido a que él era el líder de la semana.

La actriz venezolana no pudo conseguir el apoyo del público televidente.

Con el 51% de los votos, el público televidente tuvo todo el fin de semana para decidir que quien debía abandonar la competencia era Spanic, lo cual dejaba a la actriz Verónica Montes con la oportunidad de seguir dentro del show por una semana más y así tratar de ganar el premio de 200 mil dólares.

Fans de Alicia Machado celebran su eliminación

Todo parece indicar que los fans de Alicia Machado se organizaron para eliminarla.

La noticia de la eliminación de la actriz venezolana no pasó desapercibida para los fanáticos del programa, principalmente para quienes apoyan a Alicia Machado, quienes al parecer se pusieron de acuerdo para votar en su contra y sacarla del show esto debido a la ex reina de belleza no perdonó a su compatriota por traicionarla con Celia Lora.

“Aquí se demuestra la fuerza del huracán Machado”, “Misión cumplida, fuimos muy contundentes, con ella no se metan”, “#TeamAlicia ¡Somos unos duros!”, “Al fin ganará Alicia, ya denle el premio que se ve que será la ganadora” y “Oh my god, la unión hace la fuerza ¡Lo logramos!”, fueron algunos de los comentarios que se leen en Instagram.

¿Cómo puedo ver La Casa de los Famosos?

En tan solo un mes y medio, el nuevo show de Telemundo se ha convertido en todo un éxito en lo que a rating respecta.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, La Casa de los Famosos se transmite de manera exclusiva por Telemundo. En el sitio web de la televisora se realiza una emisión continua 24/7 de todo lo que ocurre entre los integrantes, mientras que las nominaciones y las eliminaciones son televisadas.

