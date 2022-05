Gaby Spanic envía un emotivo mensaje a las madres que están lejos de sus hijos

Gaby Spanic manda un consejo a las madres que han sido separadas de sus hijos

Gaby Spanic forma parte del elenco de la telenovela “Corazón Guerrero”, donde interpreta a una mujer que ha sido separada de sus hijos y en una reciente entrevista habló de su interpretación y aprovechó para mandarle un mensaje a las madres que han sido separadas de sus hijos.

La actriz regresa a las telenovelas, después de su participación en 'Si Nos Dejan' hace unos meses, ahora sus fanáticos la pueden ver en “Corazón Guerrero” donde afirma que se siente muy orgullosa de su personaje.

De igual forma en La Verdada Noticias te hemos dado a conocer que este melodrama marca el regresó de Eduardo Yáñez a las telenovelas tras casi seis años de ausencia y de Enrique Iglesias como el intérprete del tema principal.

Gabriela Spanic actualmente

La actriz manda un mensaje a las madres que están separadas de sus hijos

La actriz Gaby Spanic en una reciente entrevista para el programa “Portal Web Noticias” habló de su trabajo en la telenovela “Corazón Guerrero” y sobre su personaje “Elisa”, quién sufre por la ausencia de sus hijos.

"Lo que les puedo decir es que hay una esperanza, una luz en el camino, que no nos podemos quedar estancadas en el mismo lugar, que tenemos que denunciar, no sentir vergüenza, no tener miedo, confiar en Dios y en nosotras mismas”.

De igual forma la actriz expresó que sin importar las circunstancia es importante buscar soluciones para salir adelante.

Gaby Spanic habla sobre “visibilizar” problemáticas reales

Gaby Spanic afirma que se siente muy orgullosa de su personaje en "Corazón Guerrero"

La ex participante del reality “La Casa de los Famosos” afirmó que se siente orgullosa de que la televisora trabaje en visibilizar este tipo de problemas que son reales y afectan a la sociedad.

El personaje “Elisa” refleja la realidad de muchas mujeres en el país, quienes se han visto obligadas a separarse de sus hijos o incluso han emprendido la búsqueda por sus hijos desaparecidos.

La actriz Gaby Spanic además reveló que se considera “un estandarte” para las mujeres, pues cree que las ha apoyado con su experiencia de vida y para empoderarlas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.