Gaby Spanic en LENCERÍA ERÓTICA prepara su regreso a Televisa ¡Mejor que nunca!

Gaby Spanic es una actriz de 47 años que siempre ha destacado por grandes papeles en el mundo de las telenovelas y recientemente ha dado una gran noticia que ha puesto feliz a sus fanáticos.

Resulta que a través de las redes sociales Gabriela Spanic confirmó su regreso a las telenovelas luego de 7 años de ausencia en este género televisivo como parte del elenco de ‘Si nos dejan’, remake del melodrama “Mirada de Mujer”.

Así será el regreso de Gaby Spanic a las Telenovelas

Hay que destacar que en la historia que protagonizan Mayrín Villanueva, Alexis Ayala y Marcus Ornellas, la venezolana encarnará a una mujer sin prejuicios que tendrá una historia de amor con el hijo de su mejor amiga (Villanueva).

Si recordamos un poco desde hace algunos meses la actriz confesó su deseo de formar parte de este proyecto que en su momento también produjo la cadena Telemundo bajo las actuaciones de Victoria Ruffo, Arturo Peniche y Mauricio Ochmann.

Spanic en entrevista con la revista People en Español mencionó: A mí me gusta mucho la historia de Señora Isabel, que es algo similar a Mirada de Mujer. Me encantaría hacer eso porque es un drama bellísimo y nunca he hecho un personaje así.

La artista de 47 años no regresará con un protagónico, el personaje que desempeña en la trama es muy controversial, por lo que Gaby se dijo feliz y emocionada de haber sido contemplada para el papel que realizará.

Cabe destacar que Gabriela Helena Spanic Utrera, conocida simplemente como Gabriela Spanic, es una actriz, cantante, modelo y exreina de belleza venezolana y que tiene una hermana gemela llamada Daniela, una más joven Patricia y un hermano, Antonio. La familia de los Spanic es una familia croato-española.

