Gaby Spanic destroza todo un set de televisión y termina lesionada ¡Escándalo!

Recordemos que hace unos días la actriz quien protagonizó la famosa telenovela de Televisa “La Usurpadora”, Gaby Spanic, fue invitada al programa “Montse & Joe”, donde al destrozar una parte del set de televisión terminó con una fuerte lesión en el brazo izquierdo, la cual tuvo que ser atendida médicamente.

Este hecho se originó a través de una dinámica propuesta por las conductoras de este programa Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, donde la famosa actriz tenía que destrozar todo lo que estuviera a su paso como parte de una terapia, cuyo objetivo era la liberación del estrés. Algo que no salió muy bien que digamos.

A pesar de que la actriz utilizó en todo momento un equipo de seguridad para justamente evitar salir lastimada o que algunos objetos le hicieran daño a su cuerpo, esto no fue suficiente, puesto que posteriormente durante una pequeña entrevista para el programa “Hoy”, Spanic confesó haberse lastimado por el exceso de fuerza que utilizó en esta actividad.

Durante esta misma entrevista para Televisa, la actriz señaló que esta actividad trataba de quebrar objetos con la ayuda de un bate o martillo, lo que supuestamente le ayudaría como una terapia para liberar el coraje y el estrés, entre otras cosas.

De esta manera Spanic comentó que esta actividad le causó una ligera inflamación en uno de sus brazos, sin embargo el médico que la atendió en el momento le dijo que se trataba más que eso, que parecía más bien una fractura.

“El doctor dice que es fractura, pero no lo creo porque lo puedo mover, Dicen que la fractura duele muchísimo y que la gente grita del dolor, pero será que yo soy muy valiente, porque no me duele”