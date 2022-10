Gaby Spanic defiende a su hermana y explota contra Chapoy por decirle exagerada

Gabriela Spanic es una de las actrices más exitosas de las telenovelas mexicanas y es recordada sobre todo por su papel en La Usurpadora donde compartió créditos con su hermana Daniela.

Sin embargo ahora ambas hermanas se encuentran en el ojo público después de que Gabriela mandara un fuerte mensaje al programa de chismes del espectáculo Ventaneando.

Y es que como te dijimos en La Verdad Noticias; tras esta denuncia pública l de una agresión en la cabeza a ex pareja de Gaby ha salido a dar la cara, y aunque lo ha negado todo su hermana ahora se ha enfrascado en una pelea con Pati Chapoy por llamarla exagerada.

Gaby Spanic arremete contra Pati Chapoy

En días pasados el programa Ventaneando tocó el tema y fue ahí donde sus conductores expresaron en una entrevista con el ex esposo de Daniela, que las hermanas estaban exagerando lo sucedido pues en el vídeo que subió Gaby a sus redes sociales hablaba muy preocupada.

Es por eso que la actriz quiuso tomar las redes sociales para contestarle a Pati Chapoy y el programa Ventaneando.

Esto fue lo que publicó Gaby Spanic

“Dicen ¿exagerada?. Porque a ellos no los han envenenado y tampoco tienen una hermana que le dio un derrame cerebral, supuestamente por un mal congénito y ahora golpean a mi hermana en el mismo lugar de la operación, el chofer huye del lugar y no la auxilia, ¿eso es exagerado?, ¿y ahora resulta que me mantiene? Mienten, jamás he aceptado dinero de ese señor, trabajo muy duro para sacar adelante a mi hijo. Palabras dichas por mi hermana: ‘He vivido un divorcio tormentoso’. ¿Eso es exagerado? La justicia divina existe y ¡Aguas querida Pati, el Dalai Lama diría que se llama Karma!”, escribió en su cuenta la famosa.

Los comentarios que molestaron a la famosa actriz fueron los siguientes “Qué si estuvo muy duro el fregadazo?”, expresó Daniel Bisogno, a lo que Pedrito sola añadió “Que fue una pedrada... (si así hubiera sido) hubiera tenido una descalabrada y sangre” y Bisogno añadió, “era piedra pómez, esa no pesa tanto Peter”.

Después de esto Pati Chapoy aseguró: “por otro lado su hermano Gabriela que es un poco...” a lo que Daniel Bisogno completó “Volátil”, pero chapoy continuó, “exagerada.. se pronunció en relación a su hermana”

Finalmente Mónica Castañeda dijo “pero con todo Pati, en contra de su cuñado”, po rlo que Pedro Sola concluyó “las dos están contra del cuñado que es el que las mantiene”.

¿Qué le pasó a la hermana de Gaby Spanic?

Gabriela Spanic y su ex esposo Ademar Nahum

Fue hace unos días cuando Daniela Spanic fue golpeada en la cabeza por un hombre desconocido cuando se encontraba afuera de los juzgados donde sigue el proceso de divorcio contra su expareja Ademar Nahum, motivo por el que lo responsabilizó del ataque.

Tras esto la actriz comunicó que teme por su vida pues el proceso de divorcio que lleva con su ex pareja ha sido complicado, por lo que ella ha responsabilizado a su ex marido de la agresión y de lo que pudiera llegar a pasarle.

