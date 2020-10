Gaby Spanic conquista Hungría con SEXY baile al ritmo de Shakira

Hace unas semanas se supo que Gaby Spanic viajó a Budapest por cuestiones de trabajo, pues había sido invitada para participar en la edición húngara del programa ‘Dancing with the Stars’, el cual se estrenó este pasado sábado y con ello fue posible conocer la primera presentación de la actriz, quien deleitó a todos con un sexy baile al ritmo de Shakira.

Y así como Shakira, las caderas de Gaby Spanic no mintieron, pues se sabe que la famosa actriz terminó enamorando al público y al jurado, quienes no dudaron en darle muy buenos comentarios y aunque en algunos momentos del baile no fue muy ágil, ella y su pareja, el bailarín Andrei Mangra prometieron tener un mejor desempeño para la próxima emisión.

Gaby Spanic y Andrei Mangra son pareja de baile en 'Dancing with the Stars' en Hungría.'

Gaby Spanic derrocha sensualidad en la pista de baile

Para esta increíble presentación, la famosa actriz tuvo que prepararse por horas sin ningún descanso junto a su pareja de baile, quien ha participado en las ediciones de Romania y Bélgica, razón por la cual cuenta con una gran experiencia, además de ser un bailarin profesional.

“Nosotros los actores no somos bailarines, la gente piensa que es fácil, pero no lo es, son muchas horas. Me encanta estar en Budapest”, dijo Gaby Spanic en una entrevista para el canal de Hungría en el que se transmite ‘Dancing with the Stars’.

El gran debut en la televisión húngara de Gaby Spanic no hubiera sido lo mismo sin la compañía de su hijo Gabriel, quien también viajó a aquel país y que la acompañó al foro de televisión en el que se lleva a cabo el programa.

Te puede interesar: Gabriela Spanic rompe Instagram con SENSUAL vestido rojo

“Anoche estuvo en el público en mi estreno de @dancingtv2 el amor de mi vida. Díganme ustedes, si se ve guapo o muy guapo... Tengo esa duda”, escribió la protagonista de ‘La Usurpadora’ junto a una foto de su hijo que compartió en Instagram.

Fotografías: Instagram