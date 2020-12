Gaby Spanic calienta Instagram con transparente outfit de encaje ¡CUERPAZO!/Foto: Canal Sonora

La venezolana Gaby Spanic ha demostrado ser una de las mujeres más sensuales que ha dominado la televisión mexicana. La estrella de telenovelas cuenta con un cuerpo que logra deleitar la pupila del público de internet, y en una sesión de fotos en la que participó, presumió sus exuberantes curvas en un atuendo blanco.

El look transparente estaba conformado por un atuendo de encaje que permitía ver la espectacular silueta de Gaby, quien a sus 47 años ha conservado su belleza única y la sensualidad que suele caracterizarla.

Hace poco la actriz y ex reina de belleza participó en la gran final de “Dancing With The Stars” en la versión para Hungría. La venezolana se robó el corazón de Europa con su radiante cuerpo, su hermoso rostro y su impresionante habilidad para el baile, por lo cual, Spanic obtuvo el segundo lugar del reality.

Gaby se convirtió en una de las preferidas del público y saltó a la fama a nivel internacional, después de protagonizar la recordada telenovela “La Usurpadora”. Aunque han pasado varios años desde el estreno de ese proyecto de Televisa, la historia sigue siendo una de las más vistas en diversos países.

Gaby Spanic deleita en redes sociales

En más de una ocasión la hermana gemela de la modelo Daniela Spanic, deleita a los usuarios de las redes sociales con atuendos demasiado atrevidos, que resaltan sus sexys atributos y la hacen lucir como toda una diosa.

Los casi dos millones de seguidores que están al pendiente de las publicaciones de Gaby Spanic, suelen regalarle miles de likes y piropos cada que la actriz y modelo comparte sus mejores poses con ajustadas prendas.

Gabriela Spanic conquista con su cuerpo espectacular, que se roba el corazón de sus fans/Foto: Mega News

Te recomendamos leer: Gabriela Spanic derrite corazones como toda una sirena en Instagram ¡Uff!

El público que es fan de Gaby esperan pronto ver a la venezolana regresar en alguna telenovela, ya que para muchos, es un placer ver las actuaciones de Spanic en pantalla. ¿Te gusta cómo luce Gaby Spanic en el outfit blanco? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.