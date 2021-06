Gaby Spanic asegura que perdió contra Gustavo Adolfo Infante por ser famosa

Tras darse a conocer que Gaby Spanic había perdido la demanda por difamación que interpuso en contra de Gustavo Adoldo Infante, los medios de comunicación han buscado a la actriz para que dé su opinión al respecto. En un reciente encuentro con la prensa, aseguró que el caso lo perdió por el simple hecho de ser una celebridad.

Aunque al principio esta renuente a hablar del tema, finalmente accedió y lo primero que comentó ante las cámaras era que le deseaba lo mejor al periodista estrella de Imagen Televisión: “Ese señor está peleado con la vida, le mando muchas bendiciones, que le vaya bonito y lo que siembres en la vida es lo que vas a cosechar”.

Tras ser cuestionada sobre el pago de 374 mil pesos que debe darle al periodista, algo que si no cumple podría provocar que sea embargada, la actriz que hace 23 años protagonizó la telenovela ‘La Usurpadora’ aseguró que en los últimos 7 años ha sufrido una campaña de desprestigio, misma que le impide poder saldar su deuda.

La actriz asegura que no ha podido pagarle a Gustavo Adolfo Infante porque es madre soltera.

“Soy madre soltera, luche por defender mis derechos como mujer, como madre, como profesionista y es muy difícil estos siete años que no me dieron trabajo por una campaña de desprestigio donde no se tocaron el corazón, les importó más perjudicar a alguien porque sí”, declaró en entrevista, misma que fue retomada por el programa Sale El Sol.

Por último, aseguró que ella hubiese ganado el caso de no ser famosa: “Estaba defendiendo mi dignidad, es muy diferente opinar, libertad de expresión a ser difamada, juzgada, desprestigiada, insultada… El juez sí me dio la razón en todo, pero que me tenía que aguantar por ser figura pública, me da tristeza”.

Gustavo Adolfo Infante reacciona a declaraciones de la actriz

Durante la última emisión del programa Sale El Sol, el periodista de espectáculos reaccionó a las nuevas declaraciones de la actriz. Él aseguró que no entendía su rol de madre soltera con el hecho de que le pague el dinero. Asimismo, mencionó que los más de 300 mil pesos serán utilizados para donarlo a los niños con cáncer.

“Ahora dice que porque es figura pública se tiene que aguantar, yo no entiendo qué tiene que ver que sea una madre soltera que sale adelante y que es digna de admiración al dinero que debe y que vamos a donar a una causa de niños con cáncer”, declaró el titular del programa ‘De Primera Mano’.

¿Qué pasó entre Gaby Spanic y Gustavo Adolfo Infante?

Gaby Spanic demandó a Gustavo Adolfo Infante por supuesta difamación.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, era 2019 cuando Gaby Spanic demandó al periodista por difamación. Este proceso duró más de un año, pues cada vez que el juez fallaba a favor del demandado, ella pedía un amparo.

Se sabe que la actriz habría exigido como reparación del supuesto daño una disculpa, un espacio para hablar del caso en la televisión y una remuneración económica. Recordemos que la polémica con Gustavo Adolfo Infante inició cuando él dio a conocer un audio filtrado donde Gaby Spanic habla mal de Lucero, lo cual desató su enojo.

¿Crees que Gaby Spanic tiene razón? SI 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding> NO 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding>

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales