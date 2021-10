Gaby Spanic arremete contra Alicia Machado tras ser eliminada de LCDLF

En La Verdad Noticias dimos a conocer que Gaby Spanic fue la nueva eliminada de La Casa de los Famosos por tener el 51% de los votos en su contra, y tras irse, no dudo en decir lo que piensa de todos sus ex compañeros, en especial de Alicia Machado, de quien no se expresó muy bien y le dio un controversial consejo.

Tras anunciarse quién era él o la eliminada del famoso programa de Telemundo, la actriz tuvo la oportunidad de despedirse de todos, algo que generó mucha expectativa entre los seguidores del reality.

Incluso se acabaron los rumores de que Gaby y Manelyk habían peleado dentro del show, pues dedicó buenas palabras a la ex shore y afirmó que espera tener contacto con ella una vez que termine el programa.

Gaby Spanic dio polémico consejo a Alicia Machado

Gaby recomendó a Alicia no hablar tanto

Aprovechando las cámaras y que se encontraba lejos de su ex compañera, Gaby arremetió contra Alicia Machado quien llegó de sorpresa al reality, pues no se esperaba que formara parte del programa.

“Alicia, modula el vocabulario manita que eso no te favorece, corazón, y deja de hablar de los demás que también tienen una historia que contar mi amor, te quiero mucho”, dijo.

En la cámara que enfoca a la ex reina de Miss Universo, dejó ver que no fue de mucha alegría escuchar estas declaraciones, pero siguió adelante y hasta ahorta no ha hecho comentarios de lo sucedido.

“Todos los demás, gracias, Gigi, tan hermosa, tan preciosa, ya sabes lo que te dije, Dios contigo y nadie va estar en contra”.

¿Dónde nació Gaby Spanic?

La actriz es de origen venezolano

Nació en Ortiz, en Venezuela el 10 de diciembre de 1973; tiene una hermana gemela llamada Daniela, y una más joven de nombre Patricia.

Es una famosa actriz que ha destacado en México por protagonizar telenovelas como “La usurpadora”, además de también destacar en la música.

Recientemente ha estado en boca de todos, pues se filtró el “privilegio” que negoció Gaby Spanic para entrar a La Casa de los Famosos, algo que no fue del agrado de sus demás compañeros del reality.

